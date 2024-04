A teatro la vita di Antonio Meucci inventore del telefono

Teatro prosa contemporaneo per raccontare la vita del genio fiorentino, Antonio Meucci, inventore del telefono. Per la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20.

Edizione 2023 -2024, la ventesima, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

Sabato 13 aprile 2024 alle 21.30 Cantiere Obraz e Catalyst presentano “L’ho inventato io. Antonio Meucci”. Drammaturgia Riccardo Rombi, con Paolo Ciotti e Alessandra Comanducci. Supervisione artistica Michela Cioni. Oggetti e costumi Thomas Harris. Assistente alla produzione Antonella Longhitano. Organizzazione Michela Cioni e Emilia Paternostro. Ufficio stampa Camilla Pieri.

Lo spettacolo - L’11 giugno 2002, a 113 anni dalla morte, Antonio Meucci è stato, finalmente, riconosciuto ufficialmente primo vero inventore del telefono dal Congresso degli Stati Uniti, che ha annullato il brevetto a nome di Alexander Graham Bell. A 20 anni da quella data, per celebrare questo riconoscimento, Riccardo Rombi scrive per gli attori di Cantiere Obraz un testo sulla vita di Meucci, vero genio fiorentino.

Sulla scena vediamo i coniugi scherzare e discutere, in un fiorentino dialettale in cui il pubblico si riconosce, al piano terra del loro cottage – che sul palco prende le forme di un laboratorio fatto di cavi e ingranaggi – ora cullandosi nel ricordo dei felici giorni all’Avana, ora rivolgendo lo sguardo ad un futuro che appare incerto.

È proprio in quel momento che Meucci si chiede: come mai verrà impiegata la sua invenzione negli anni a venire? Sarà strumento del progresso o mezzo di frivole conversazioni? Lo spettacolo ci fa riflettere ridendo: da un lato sono rappresentati gli alti ideali di libertà di espressione, progresso e uguaglianza, di cui Meucci è convinto sostenitore, dall’altro, la dura realtà dettata dal motto “business, profit, money”. Realtà che costò a Meucci il brevetto del telettrofono, e che è motivo sul palco dell’urlo rivendicatore: “L’ho inventato io!”.

Antonio Meucci, nato nel 1808 nel quartiere di San Frediano, è uno dei molti fiorentini che, esportando il loro ingegno, hanno contribuito a rendere grande l’immagine di Firenze nel mondo. Antonio Meucci era molte cose: sperimentatore ingegnoso e visionario, amante delle donne arrestato due volte per amore, studente all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, macchinista teatrale alla Pergola, carbonaro, scenografo al Teatro Nazionale di Cuba, imprenditore a New York, amico e socio di Garibaldi, nemico giurato di Alexander Graham Bell, ma soprattutto è l’inventore del telefono.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Bar Civico Duecentodue (ex Bar Italia) Tavarnelle Val di Pesa – telefono 3398673283, Bazar Norma a Marcialla – telefono 055 8074027, Bar Sport 21 a Barberino Val d’Elsa – Telefono 0558075284, Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.

La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti, Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi, prosa e jazz & wine, teatro popolare toscano, km zero e altri eventi. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze, Music Pool, Teatro Riflesso, Il Teatro delle Dodici Lune, Carbon Dream, Volentieri Pellenc.

