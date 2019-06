A Secret Florence Musicus Concentus presenta "Dialogues"

Martedì 11 giugno ore 19 nel suggestivo Chiostro del Carmine la tradizione ritmica mediorientale si unisce alla forza melodica delle sonorità italiane ed europee

Anche quest'anno Musicus Concentus conferma la sua partecipazione a Secret Florence, progetto artistico dell'Estate Fiorentina 2019 che da lunedì 10 a sabato 15 giugno propone eventi, performance site-specific, proiezioni e concerti in luoghi inediti o meno conosciuti della città.

Martedì 11 giugno nel suggestivo Chiostro del Carmine andrà in scena Dialogues, un concerto nato dal desiderio di valorizzare il dialogo creativo fra le sonorità e le culture diverse dell'area mediterranea, attraverso la rivisitazione di composizioni di grandi artisti mediorientali unite a melodie originali del trio composto dal pianista Stefano Maurizi, dal clarinettista Mirco Mariottini e dal fisarmonicista Luciano Biondini (inizio concerto ore 19 - prevendita 5 € + d.p – ticket alla cassa 10 €).

“La scelta del titolo di questo concerto non è certo casuale” - afferma il pianista Stefano Maurizi - “ed è certamente collegata al contesto storico, sociale e politico che stiamo vivendo dove, il confronto, il dialogo e l'accoglienza di diverse culture, non sono soltanto disincentivati, ma addirittura, in alcuni casi, contrastati con ogni mezzo”.

Stefano Maurizi ha portato avanti in questi anni progetti che uniscono jazz, world music, passione per le immagini e il cinema. Il suo pianismo lirico e aperto all’esplorazione si colloca nello stile di tradizione europea, arricchito da un senso melodico tutto italiano.

Luciano Biondini, oltre ad aver partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche, ha tenuto concerti in vari Paesi europei e ha partecipato a numerosi festival fra i quali Umbria Jazz Winter, Fano Jazz, Festival dei Due Mondi e molti altri.

Lo stile del clarinettista Mirco Mariottini è dichiaratamente jazz con influenze colte europee, popolari ed etniche. Si è dedicato al jazz e alla composizione e collabora come freelance in diversi gruppi facendo parte dell’Agromistico Trio e il Dinamitri Jazz Folklore.

L'ingresso del Chiostro del Carmine è in Piazza del Carmine 14, Firenze. La capienza è limitata a 160 persone. In caso di pioggia il concerto si terrà nell'adiacente Sala Vanni.

Secret Florence è un progetto artistico per Estate Fiorentina 2019, sostenuto da Pitti Immagine e fa parte del “Programma Speciale Fiere Pitti Immagine 2019” promosso dal Centro di Firenze per la Moda Italiana e realizzato grazie al contributo di Mise (Ministero Sviluppo Economico) e Agenzia Ice nell’ambito del progetto a sostegno delle fiere italiane e del Made in Italy.