A San Quirico d’Orcia il negozio da cui partire

Luogo ideale per ogni tipo di viaggiatore, il VIAnDANTE nasce da un’idea di Massimiliano Aliberti,diplomato in pittura all’Accademia di Brera e giornalista professionista, che ha deciso di investire sulle sue passioni e dare vita a un progetto dedicato al viaggio in tutte le sue forme.

Passioni che hanno preso una (bella) forma grazie all’esperienza di Ilaria Volonté, fashion designer e direttrice creativa, che con Massimiliano ha condiviso i banchi di scuola al liceo artistico Hajech di Milano.

La scelta è caduta sulla Val d’Orcia, scoperta da Massimiliano nel 2002 durante una vacanza in bicicletta attraverso la Toscana. Quel primo incontro, un vero e proprio colpo di fulmine, ha sedimentato un’idea che ha preso man mano forma dando vita a quello che è oggi l’Emporio. Un luogo per condividere passioni e fornire tutti gli strumenti necessari per rendere unica l’esperienza del viaggio.

L’emporio del VIAnDANTE è a San Quirico d’Orcia, in via Dante Alighieri, un tratto centrale della Via Francigena, e si ispira proprio all’itinerario di Sigerico, arcivescovo di Canterbury, che iniziò il cammino nel 990 d.C. giungendo a Roma per ricevere dal Papa il pallio, simbolo della dignità arcivescovile. Durante il viaggio di ritorno tenne un diario, in cui sono annotate le 80 tappe del suo percorso, sicuramente la relazione di viaggio più antica della Via Francigena.

3.200 km di bellezza che vengono rievocati anche nel logo dell’Emporio, che raffigura due chiavi, richiamando così Roma, la meta del pellegrinaggio. Un tempo i pellegrini portavano appese al proprio bagaglio le chiavi di San Pietro, come oggi si fa con la conchiglia per il Cammino di Santiago de Compostela.

Per chi corre, per chi cammina, per chi pedala, per chi ama le escursioni o per chi viaggia verso o senza una meta, il VIAnDANTE offre tutto quello che serve. Abbigliamento, accessori e articoli tecnici dei migliori brand, per soddisfare ogni tipo di esigenza legata al movimento. Non manca Ferrino, dal 1870 l'azienda di outdoor a 360 gradi per le piccole e grandi avventure; Scarpa per le calzature per il tempo libero; Asolo per le scarpe da trekking realizzate a mano con tecniche di altissima abilità artigianale, Tecsosport abbigliamento tecnico per trekking, running, cycling e Legàmi un mondo di accessori per semplificare la vita di chi viaggia.

È stata inoltre creata in esclusiva la collezione VIAnDANTE, ideata dalla stessa Ilaria Volonté, che si compone di capi che si distinguono per la ricerca dei materiali e dei tessuti, per i dettagli originali e i filati pregiati: panno casentino, jacquard, merino, fustagno, lino, cachemire, cotone, paglia e cuoio. Una linea con una forte identità da indossare in vacanza e da rivivere in città.

Ma non è tutto. Per coloro che viaggiano con gli amici a quattro zampe, dal VIAnDANTE sarà possibile trovare tutto il necessario per gli animali da compagnia grazie a Camon, che offre una selezione di accessori e attrezzature, e a Lollipet, che realizza capi sartoriali made in Italy per cani. Uno spazio dedicato esclusivamente a loro perché possano sempre stare con il loro padrone e viaggiare con il massimo del comfort.

Il VIAnDANTE offre anche una selezione di titoli dedicati al viaggio della casa editrice Ediciclo e carte escursionistiche del territorio. Sia che il viaggio duri uno o più giorni, l’Emporio è per tutti quegli esploratori, sognatori e curiosi che con libertà e ispirazione scelgono di percorre una strada per nutrire il corpo, la mente e l’anima. L’Emporio vi aspetta dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (orario estivo).