A Pistoia l'estate è in Fortezza Santa Barbara

Dal 27 giugno al 26 luglio musica, teatro, cinema, danza e spettacoli

Dopo il successo delle passate edizioni torna, per il quarto anno consecutivo, Estate in Fortezza Santa Barbara 2019, manifestazione che fa parte del calendario del Pistoia Festival.

Per un mese, dal 27 giugno al 26 luglio, nel fortilizio cinquecentesco sono in programma dieci appuntamenti: l'undicesimo è previsto il 30 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze con il concerto di Ramin Baharami, uno tra i più interessanti interpreti di Bach a livello internazionale.

Il calendario prenderà il via il 27 giugno con la scuola di danza G Style School di Pistoia con un'esibizione degli allievi in uno spettacolo del mondo hip hop. Il giorno dopo, 28 giugno, sarà la volta della Fanfara dei Carabinieri della scuola dei Marescialli,diretta dal maestro Ennio Robbio che proporrà un concerto con musiche di Morricone, Rota, Gershwin e molti altri.Poi, il 29 giugno, toccherà a Tecla Insolia (vincitrice di del talent show televisivo Sanremo Young 2019) and Friends. L'appuntamento successivo è in programma il 4 luglio con la commedia “Gli scamiciati”, una compagnia di operatori sanitari e non solo, tolgono il camice e presentano uno spettacolo teatrale arricchito da ballerini di tango e con parole, musica e danza che si fondono come per magia. Il 13 luglio è previsto il concerto di Wit Matrix Pink Floyd tribute, una band composta da 11 musicisti e 10 tecnici offrirà uno spettacolo che farà rivivere i mitici concerti dei Pink Floyd. Torna anche quest'anno, il 16 luglio, l'attrice pistoiese Monica Menchi che, insieme agli artisti del suo gruppo, metterà in scena “Novecento per tre” da La leggenda del pianista sull'oceano. Il 18 luglio sul palco della Fortezza Santa Barbara salirà Drusilla Foer, carismatica icona di stile, cantante e attrice, si esibirà nel suo recital Eleganzissima, tra humor sagace e malinconia commovente. Il 20, 21 e 22 luglio spazio alla trilogia diAmici miei, un capolavoro della commedia italiana, con interpreti indimenticabili. Tre appuntamenti per far rivivere le belle serate estive di cinema in Fortezza. Il 23 luglio sono in programma i Celloplay Quartet, quattro violoncellisti che con Barocko, si esibiranno in un concerto di musiche da Vivaldi fino ai Led Zeppelin e Queen. Il 26 luglio è previsto “Per fortuna c'è Giorgio Gaber”, in collaborazione con il Festival Giorgio Gaber, kermesse itinerante di musica e monologhi con lo scopo di mantenere vivo il grande messaggio di Gaber. In programma anche una cena alla quale seguirà una proiezione di un lungometraggio del Signor G.

Tutti gli spettacoli sono previsti alle ore 21.30.