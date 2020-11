A Luis Garcìa Montero il 'Premio Betocchi-Città di Firenze' 2020

È il poeta spagnolo il vincitore della XIX edizione

È il poeta spagnolo Luis Garcìa Montero il vincitore della XIX edizione del 'Premio letterario internazionale Carlo Betocchi-Città di Firenze'. Così ha deciso la giuria del Premio, presieduta da Marco Marchi e composta da Sauro Albisani, Anna Dolfi, Antonia Ida Fontana, Francesco Gurrieri, Gloria Manghetti e Maria Carla Papini

Il Premio, promosso dal 'Centro Studi e Ricerche Carlo Betocchi', in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, il Gabinetto Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux, l'Università degli Studi di Firenze, è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.



Luis García Montero, nato a Granada nel 1958, è un poeta di rilevanza internazionale tra i più apprezzati e rappresentativi della sua generazione. Si è formato nell'Università della sua città, laureandosi in Lettere e Filosofia e ottenendo un dottorato di ricerca con una tesi su Rafael Alberti, poeta di cui divenne presto amico, curando anche l'edizione delle opere.

Risale al 1980 il suo debutto nell'agone letterario ispanico con il volume ''Y ahora ya eres dueñodel Puente de Brooklyn'', vincitore del Premio Federico García Lorca. Tre anni dopo, con ''El jardín extranjero'' Luis García Montero si aggiudica il Premio Adonáis. In quel periodo il poeta è animatore de ''La otra sentimentalidad'', gruppo al quale collaborano anche i poeti Javier Egea e Álvaro Salvador e la cui poetica è teoricamente definita nel Manifiesto albertista da lui firmato con Javier Egea. Nasce da questa importante esperienza militante l'indirizzo realistico e colloquiale che costituisce la nota letterariamente più qualificante e resistente della sua produzione in versi, spesso

caratterizzata da esiti vicini al teatro, con un ricorrente personaggio testimone della storia del suo tempo.

L'opera di García Montero, tradotta in varie lingue e internazionalmente nota, è ricchissima di titoli in massima parte ora raccolti in ''Poesía (1980-2017)''. Ha pubblicato inoltre le prose autobiografiche di ''Luna del sur'' e il romanzo ''Impares, fila 13 ''scritto in collaborazione con Felipe Benítez Reyes.

Insegna Letteratura spagnola all'Università di Granada e dirige l'Instituto Cervantes di Madrid. Tra i riconoscimenti che gli sono stati conferiti ricordiamo, oltre ai già citati, il Premio Loewe, il Premio Nacional de Poesía e il Premio Nacional de la Crítica. Dal 1994 vive con la scrittrice Almudena Grandes.

I vincitori delle precedenti edizioni sono stati, dal 2002 al 2019, Franco Buffoni, Edoardo Sanguineti, Maria Luisa Spaziani, Douglas Lochhead, Giuseppe Conte, Elio Pagliarani, Renzo Gherardini, Roberto Vecchioni, Patrizia Valduga, Sandro Lombardi, Mariella Bettarini, Giacomo Trinci, Valerio Magrelli, Franco Loi, Durs Grünbein, Patrizia Cavalli, Jean-Charles Vegliante, Eugenio De Signoribus.

La cerimonia di premiazione di Luis García Montero sara tenuta in un luogo e in una data del primo semestre del 2021 da stabilire in base alle norme allora vigenti in materia igienicosanitaria per la prevenzione e il contrasto all'emergenza COVID-19. Luogo, data e modalità partecipative all'evento saranno comunicati non appena possibile.

Per notizie e informazioni: http://www.centrocarlobetocchi.com