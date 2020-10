“A Firenze subito 300 mila euro per le associazioni e i teatri in sofferenza”

L’assessore Sacchi alla presentazione della mancata stagione della Pergola

I fondi che sarebbero stati destinati a un cartellone di eventi e spettacoli invernali, che per le nuove disposizioni legate al contenimento della pandemia non possono essere realizzati, saranno confermati per aiutare associazioni , teatri e sale di cinema e spettacoli in grave sofferenza. Lo ha annunciato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

Sacchi, in qualità di presidente della Fondazione del Teatro della Toscana, ha partecipato all’incontro stampa di presentazione della mancata stagione del teatro della Pergola, alla presenza tra gli altri del direttore generale Marco Giorgetti e del direttore artistico Stefano Accorsi.

“Abbiamo deciso insieme al sindaco che i 300 mila euro destinati al’Inverno Fiorentino, ovvero una serie di eventi da realizzarsi a novembre e dicembre e che salteranno per le nuove disposizione contro il Covid, saranno mantenuti – ha spiegato Sacchi -: una parte, pari a 200 mila euro, serviranno per quegli eventi e spettacoli che potranno essere realizzati da enti e associazioni culturali in forma digitale; gli altri 100 mila euro serviranno per aiutare i teatri in questa situazione così difficile”.

“La situazione sanitaria è molto seria e adesso è il momento della collaborazione e dell’unità – ha concluso Sacchi – e non delle polemiche. Al Governo chiediamo un piano rapido di ristoro a medio e lungo termine per dare una mano ai teatri in sofferenza. Mi impegnerò inoltre fin da subito perché il teatro della Toscana possa partecipare con propri progetti all’idea di un grande progetto di una fruizione digitale della cultura, in nessun modo sostituivo dell’esperienza dal vivo, ma certamente sensato nelle fasi di chiusura forzata”.