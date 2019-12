A Firenze mancano 80 opere d'arte rubate nei secoli

Il direttore degli Uffizi Schmidt: "Ci stiamo lavorando anche se alcune decine di opere sarebbero da deposito"

(DIRE) Firenze, 16 dic. - Sul ritorno a Firenze e agli Uffizi di altre opere trafugate "ci stiamo lavorando, in questo momento non abbiamo ancora niente di concreto, ma siamo al lavoro. I numeri sono ben noti: da Firenze mancano ancora circa 80 opere d'arte, ma non tutte hanno la stessa importanza. Ci sono alcune decine di opere che sarebbero da deposito, quindi anche questo va considerato. Tuttavia, furono rubate e dunque vanno riportate anche queste". Così il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a proposito del lavoro di diplomazia che sta portando avanti per la restituzione delle opere trafugate dagli Uffizi nel passato.