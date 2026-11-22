La Vernaccia di San Gimignano arriva a Firenze con una degustazione dedicata alla sua capacità di evolvere nel tempo, esprimendo identità e carattere. Giovedì 12 novembre, l’Osteria Pratellino ospita la seconda serata della rassegna “A Tavola con il Produttore”, appuntamento dedicato al vino e alla cultura enogastronomica toscana.

Il titolo della serata, “Il carattere del tempo nella Vernaccia di San Gimignano”, richiama una delle peculiarità del celebre bianco toscano: la capacità di attraversare gli anni, mostrando nuove sfumature espressive e confermando il legame con il territorio d’origine. La degustazione sarà guidata dal giornalista Milko Chilleri e da Francesco Carzoli, titolare dell’Osteria Pratellino, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei vini e dei loro abbinamenti gastronomici.

San Gimignano, con la sua storia e il suo patrimonio vitivinicolo, rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’enologia italiana. Le prime testimonianze della Vernaccia risalgono al Medioevo: nel 1276 gli ordinamenti comunali documentavano già la sua importanza commerciale. Nei secoli successivi il vino conquistò le corti italiane e fu citato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia.

La serata proporrà un percorso gastronomico accompagnato da quattro Vernaccia di San Gimignano Riserva di altrettante cantine del territorio.

Si comincia con un aperitivo a base di crema di formaggio, broccoli e aringa marinata, abbinato alla Vernaccia Riserva 2023 “Vigna Alta” dell’azienda Collemuccioli. Seguirà una polpetta di trippa alla Vernaccia e zafferano, accompagnata dalla Riserva 2014 “Mareterra” dell’azienda Casa Lucii.

Il risotto allo zafferano e ossobuco sarà proposto con la Riserva 2017 “Sant’Elena” dell’azienda Teruzzi, mentre le costine di maiale al miele e zenzero chiuderanno il percorso in abbinamento alla Riserva 2018 “Antalis” dell’azienda Mormoraia.

L’iniziativa vede come media partner la testata giornalistica RossoRubino.tv e l’emittente televisiva Firenze TV.

Le prenotazioni sono obbligatorie: è possibile chiamare lo 055 0203832 oppure scrivere a osteriapratellino@gmail.com. Per i soci delle scuole e delle associazioni di sommelier è previsto uno sconto del 10%.