A Firenze la presentazione del CD di Erica Piccotti

Mercoledì 23 maggio in libreria con musiche dal vivo

Mercoledì 23 maggio, alle ore 18.30, alla Feltrinelli di Firenze presentazione del CD di ERICA PICCOTTI & Itamar Golan "Stravinsky, Prokofiev & Franck: Cello Sonatas" (Warner Music).

Appuntamento alla libreria di Piazza della Repubblica per la presentazione del disco d’esordio di Erica Piccotti, giovane violoncellista dal grandissimo talento, che offre al pubblico l’esecuzione di alcuni brani dal vivo. Interviene il critico musicale Francesco Ermini Polacci.

Il CD contiene musiche di Stravinsky (Suite Italienne for cello and piano), Prokofiev (Cello Sonata in C major, op. 119) e Franck (Cello Sonata in A major) ed è stato realizzato in duo con il pianista Itamar Golan con il sostegno dell’Associazione culturale Musica con le Ali. “La musica? È per me passione vitale. È attraverso di essa che trovo la mia dimensione, quella che mi soddisfa pienamente”. In poche parole - ma cariche di significato - Erica Piccotti descrive la sua passione, che è presto diventata anche la sua professione. Nel marzo 2013 il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano le ha conferito l’Attestato d’Onore “Alfiere della Repubblica” per “gli eccezionali risultati in campo musicale ottenuti in giovanissima età”: basti questo a spiegare il talento di Erica Piccotti, nata a Roma nel 1999 e diplomata in violoncello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma all’età di quattordici anni. Vincitrice di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali e forte di una solida formazione nelle più importanti istituzioni musicali italiane ed europee, attualmente frequenta in Germania il Master of Music presso la Kronberg Academy con Frans Helmerson ed è impegnata in un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Collabora con artisti quali Antonio Meneses, Augustin Dumay, Miguel da Silva, Louis Lortie, Itamar Golan, Julius Berger, Mario Brunello, Bruno Canino, Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Andrea Lucchesini e Robert McDuffie. Erica Piccotti è sostenuta nella realizzazione di questo progetto discografico e più in generale nel proprio percorso formativo e professionale dall’Associazione culturale Musica con le Ali, che opera senza fini di lucro per favorire la crescita dei migliori giovani musicisti italiani. Le attività dell’Associazione spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, fino alla realizzazione di incisioni discografiche con le principali etichette e al supporto nella comunicazione.