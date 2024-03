A Firenze Craft tanti turisti, ma con un buon numero di fiorentini

Più che buono l’esordio e grande la soddisfazione degli organizzatori per il debutto di Firenze Craft, la mostra mercato che aperto ieri a Firenze per riportare la fiorentinità artigiana in Piazza Santa Croce (fino al 1° aprile, ore 10-20).

Sostenuto il flusso dei visitatori delle 36 botteghe di artigianato artistico e delle 25 dell’agroalimentare che espongono e vendono i loro prodotti (dall’oreficeria alla ceramica, dalla moda ai complementi di arredo, dai giocattoli al mosaico, passando per olio, vino, pasta fresca, liquori, pasticceria, miele, confetture ecc). Si tratta prevalentemente di turisti ma con un buon numero di fiorentini. Ottimi anche i riscontri sulle vendite.

Tanti gli spettatori alla Food Challange per il miglior Pan di Ramerino, organizzata con Venerabile Compagnia dei Quochi, vinta dal forno Pugi San Marco, premiato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e dal presidente di CNA Giacomo Cioni.

“E’ stata una giornata speciale, grazie alla passione di quanti hanno partecipato, a una location davvero unica e alla presenza del presidente Giani che ringraziamo. Il successo dimostra come la gastronomia tipica resti un riferimento prezioso e come ci sia necessità di valorizzarla”, ha detto il presidente vicario della Venerabile Compagnia dei Quochi Angelo Mazzi.

L’iniziativa viene svolta grazie anche al sostegno di Oleificio Sardelli e Fattoria di Doccia; Falutec; Cevest srl; Sinaptic; Drinks Lab; Scuola di arte culinaria Cordon Bleu; Works SRL; ML Group Insurance; Cat Telecomunicazioni.

Per gli eventi collaterali, dopo il Laboratorio di Pittura e Decorazione delle Uova Sode di questo pomeriggio, sarà la volta domani, alle 16:30, di un'esperienza golosa per tutti i presenti: l’apertura di un gigantesco uovo di cioccolato artigianale con successiva degustazione.

All’inaugurazione di ieri mattina erano presenti con Cioni, Giovanni Bettarini, assessore attività produttive di Firenze, Luca Tonini, presidente CNA Città di Firenze, i consiglieri comunali Mirco Rufilli e Laura Sparavigna, il direttore generale di CNA, Fabrizio Cecconi.