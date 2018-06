A Empoli e Prato due e quattro ruote d’epoca

Eventi in programma in piazza della Vitttoria e al palazzetto dello sport Estraforum. Sabato 2 giugno motoraduno anche a Castelfiorentino

La storia delle auto, ‘vecchie glorie’ della meccanica, un fascino del passato mai scemato. Gioielli mantenuti e curati maniacalmente, recuperati alla memoria per essere riconosciute e sempre amate. È questa l’essenza della la sesta edizione della manifestazione ‘Ruote Classiche di Toscana’, in programma domani, sabato 26 2018, dalle 17.30 in piazza della Vittoria, nel tratto di strada di fronte al Santuario della Madonna del Pozzo, compreso fra Via Roma e Via Curtatone e Montanara. 60 auto storiche resteranno esposte in piazza fino alle 22. Le bellezze a quattro ruote, dagli anni ‘40 in poi, ma anche di inizio secolo, partiranno da via Guido Rossa, dal parcheggio dell’Avis Empoli, direzione piazza della Vittoria, transitando, per Via delle Olimpiadi, Via Bisarnella, Via Pievano Rolando, Via Tinto da Battifolle fino alla piazza dove resteranno in mostra per tutti.

Da sabato mattina e per tutta la giornata di domenica 27 maggio, Prato diventa la capitale delle due e quattro ruote d’epoca grazie alla manifestazione Toscana Auto Collection in programma presso il palazzetto dello sport Estraforum in località Maliseti. Tanti espositori provenienti anche da fuori Italia, tantissime belle auto e moto storiche, ricambistica di ogni tipo e genere, modellismo ed abbigliamento a tema, biciclette e tante curiosità che richiameranno molto pubblico fin dall’apertura della manifestazione, a dimostrazione di quanto sia atteso questo appuntamento tra gli appassionati della Toscana. Molto interesse anche le mostre a tema che completano il programma dell’iniziativa, tra le quali vale la pena ricordare quella dedicata ai Lampeggiatori blu, alle simpaticissime Fiat 500, alle Vespe, alle Alfa Romeo, ai mezzi storici dei vigili del fuoco. Info 391 4121018.

Un raduno di moto e sidecar d’epoca, “pezzi” da veri collezionisti o comunque da appassionati del mondo delle “due ruote”. E’ questo il biglietto da visita di “Veterane su 2 ruote” manifestazione promossa dall’Avis in collaborazione con il Moto Club Castelfiorentino (21° ed.), in programma sabato 2 giugno, festa della Repubblica. Una festività in cui tutti i negozi saranno comunque aperti per l’intera giornata, mentre al mattino si terrà regolarmente il mercato settimanale in Piazza Gramsci e Piazza Kennedy. Il ritrovo per tutti i partecipanti è pertanto fissato alle ore 9.00 in Piazza Cavour, per le iscrizioni e la colazione offerta da Avis. Alle 10.30 è prevista la partenza del giro turistico attraverso i percorsi più caratteristici del Comune di Castelfiorentino e zone limitrofe: Certaldo, Fiano, Montespertoli (dove alle 11.30 è prevista una breve sosta con aperitivo). Alle 12.15 seconda parte del giro, che prevede anche una prova di abilità. Alle 13.00 pranzo per tutti i partecipanti (compresi gli accompagnatori e i collaboratori) e alle 15.00 le premiazioni. I premi saranno assegnati alla moto più antica, ai primi dieci classificati nella prova di abilità, al partecipante che proviene da più lontano, al Moto Club più numeroso, alla moto più originale. Altri premi sono previsti per “ogni donna pilota” e a tutti i partecipanti alla manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino. Il comitato organizzatore ringrazia per la collaborazione anche la Banca Cambiano 1884 spa, la Prociv Arci e la Rav. Per ulteriori informazioni: Avis Castelfiorentino 0571.628032.