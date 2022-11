A Castelfiorentino i campionati regionali di kickboxing

Si preannuncia una domenica di grandi sfide a Castelfiorentino. Al Palazzetto dello Sport (viale Roosevelt 1) sono infatti in programma i Campionati regionali di kickboxing, disciplina sportiva che vede al vertice di Federkombat toscana proprio un castellano, Moreno Sanità, e che ha come punto di riferimento all’interno della Polisportiva I’Giglio Stefano Cinci.

Decine di atleti provenienti da tutta la regione che si daranno appuntamento domenica mattina (6 novembre) al Palazzetto dello Sport dove alle 10.30 è previsto l’avvio delle gare nelle diverse specialità, dal light contact al kicklight, dal point fight al kick jitsu. Promosso dalla Federkombat toscana con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, l’evento sportivo segue di appena una settimana il rinnovo delle cariche all’interno di Federkombat toscana, dopo le elezioni che si sono tenute sempre a Castelfiorentino domenica scorsa.La scelta di Castelfiorentino non è casuale: presidente di Federkombat toscana è infatti Moreno Sanità, esperto di arti marziali e più volte campione italiano di Kickboxing (nel 1991 e nel 1996, oltre a undici titoli regionali), che pur avendo cessato da tempo ogni attività agonistica ha proseguito il suo impegno in modo costante a beneficio della promozione di questo sport tramite la federazione, riuscendo a fare di Castelfiorentino un solido punto di riferimento di questo sport a livello regionale e nazionale“Siamo felici – ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – di poter ospitare nuovamente un campionato regionale, in uno sport che ci ha regalato in passato e continua a regalarci grosse soddisfazioni, per aver avuto atleti di spessore nazionale come Moreno Sanità ma anche perché continua a suscitare un forte interesse tra i giovani, grazie al ruolo della nostra Polisportiva I’Giglio che organizza i vari corsi di allenamento.

Ringrazio Federkombat toscana per averci scelto per un appuntamento così di rilievo: i campionati regionali sono sempre una bella vetrina per il nostro territorio e un’occasione per far conoscere e apprezzare anche a chi viene da fuori la qualità dei nostri impianti sportivi”