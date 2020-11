A Bagno a Ripoli la giornata del Cattolico eterosessuale?

E' la richiesta del Consigliere comunale Gregorio Martinelli Da Silva della Lega Salvini, che denuncia di essere stato palpato più volte, in passato, dai gay

«Perché si chiama Democrazia Cristiana? Perché vogliono fare i furbi. Democrazia va bene, ma Cristiana? Perché? Come se io, per prendere i voti degli elettricisti, mi chiamassi Democrazia Elettrica» domandava ironicamente Roberto Benigni durante i suoi spettacoli comici in giro per le piazze italiane e poi immortalati nel film del 1983 diretto da Giuseppe Bertolucci.

E' troppo giovane per ricordarsene Gregorio Martinelli Da Silva, il consigliere comunale della Lega Salvini a Bagno a Ripoli. Ma è molto simile l'effetto esilarante che produce con l'interrogazione indirizzata al Sindaco e alla giunta di Bagno A Ripoli, per chiedere l'istituzione di una Giornata dei Cattolici eterosessuali per "sensibilizzare -si legge testualmente- sulle tematiche riguardanti i soggetti più fragili e meno tutelati che fanno parte della nostra comunità.

L'iniziativa del leghista ripolese è animata -come si immagina- dall'obiettivo di contrastare il progetto di legge Zan, che il consigliere Martinelli Da Silva definisce "una iniziativa che ha come unico scopo quello di incentivare e favorire l’omosessualità, mascherata da legge contro la transfobia". "Atteggiamenti che per quanto mi riguarda -spiega nell'interrogazione- sono da condannare (condannare non vuol dire punire)".

E poi denuncia: “Il sottoscritto è stato più volte discriminato soprattutto in contesti artistici da persone omosessuali con commenti del tipo i gay hanno più gusto, i gay sono più sensibili ed altre forme di discriminazione contro la mia eterosessualità. Ancora più grave sono stato vittima di molestie sessuali da parte di omosessuali con avance che spesso si sono tradotte in palpate, commenti ed altri tipi di aggressioni che ai tempi ritenevo simpatici, ma ripensandoci ledevano nel mio intimo le mie libertà”.

E' con queste argomentazione, che resteranno agli atti del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli, che il consigliere della Lega Salvini motiva l’istituzione della giornata dei Giornata dei Cattolici eterosessuali. Se questi sono gli argomenti di Martinelli Da Silva, ci permettiamo di proporre al sindaco anche l'istituzione della Settimana dell'elettricista gay e il Mese dei gatti democratici (s'intende, parafrasando Benigni).