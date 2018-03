8 marzo, venditori abusivi di mimose: sequestri a Firenze

Stamani in azione gli agenti del Reparto Amministrativo. Sanzioni per oltre 20mila euro

Mazzi di mimosa e peluche. È quanto hanno sequestrato questa mattina gli agenti del Reparto Amministrativo della Polizia Municipale nei controlli contro la vendita abusiva effettuati stamani in varie zone della città, in particolare in via Pistoiese, via Pratese e Lungarno Colombo. Complessivamente sono stati sequestrati 205 mazzi di mimosa e 8 peluche. Cinque le persone multate: per quattro cittadini stranieri è scattata la multa da 5.000 euro per la violazione alla legge regionale sul commercio; il quinto venditore è stato invece sanzionato (500 euro) perché essendo autorizzato alla vendita itinerante si era fermato nello stesso luogo per più di un ora. I controlli degli agenti della Polizia Amministrativa continueranno anche nel pomeriggio. (mf)