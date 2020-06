75 anni fa la Carta delle Nazioni Unite

Il Presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani domani in collegamento per l’evento online

Domani, venerdì 26 giugno alle ore 16.00, il Presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani parteciperà all’evento promosso dal Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace e i Diritti umani.

Si tratta di una manifestazione online per celebrare quel 26 giugno 1945 allorché uomini appartenenti alle diverse sfere politiche, ma appena usciti dagli orrori della II guerra mondiale dettero vita alla Carta delle Nazioni Unite.

Il messaggio era di rifiuto categorico della guerra come mezzo per la risoluzione dei contrasti, altresì di promozione del progresso sociale, di maggiori libertà per un maggior tenore di vita delle persone.

“Il nostro vecchio continente – sostiene il Presidente Milani – è riuscito per 75 anni a mantenere la pace sul suo territorio e fra i suoi cittadini, ma ancora purtroppo in diverse parti del mondo insistono conflitti dai più grandi ai microconflitti che tengono le popolazioni soggiogate da terribili condizioni di vita.

Condivido e avverto la necessità di riaffermare quei principi e quei valori enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ben 75 anni fa – conclude il Presidente Milani – per questo ho espresso tutta la mia disponibilità a partecipare a questa iniziativa”.