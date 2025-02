429: sottopasso e barriere fonoassorbenti tra Empoli e Castello

Si è tenuto ieri a Firenze il collegio di vigilanza in merito alla strada regionale 429, alla presenza dell’assessore regionale Stefano Baccelli, dei sindaci di Empoli e Castelfiorentino, Alessio Mantellassi e Francesca Giannì, oltre ai tecnici regionali e al commissario Alessandro Annunziati.

Le 'opere accessorie' hanno una grande valenza per i residenti presenti lungo il tratto della SRT 429. Ieri è stato intrapreso il percorso che porterà a due interventi rilevanti sul tratto Empoli-Castelfiorentino.

La prima riguarda la realizzazione del sottopasso pedonale di Molin Nuovo, un'opera importantissima che potrà collegare in sicurezza due territori al momento 'separati' dalla strada regionale. La seconda riguarda la realizzazione di barriere fonoassorbenti sui punti più vicini alle abitazioni, come Brusciana, Sant'Andrea-Fontanella, Granaiolo. La Regione si è detta disponibile a instradare l'intervento, puntando anche alla ricerca di risorse dedicate.

"Ringrazio l'assessore regionale Baccelli per la sensibilità dimostrata verso i territori percorsi dalla 429 - spiega il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -. Sono soddisfatto dell'accordo raggiunto per queste opere importanti per le frazioni empolesi: il sottopasso va a incidere in un'area che sarà attraversata anche dal raddoppio ferroviario e porta sollievo migliorando i collegamenti interni, mentre i pannelli fonoassorbenti riguardavano richieste che giungevano da tanto tempo e che finalmente potranno essere realizzate.

La 429 ormai è un'infrastruttura indispensabile per la vita di tantissimi cittadini, il suo completamento aprirà un varco verso la Valdelsa atteso da decenni. Però è compito delle amministrazioni comunali occuparsi anche di chi vive in quelle zone, mitigando i possibili effetti negativi di queste infrastrutture. Con la sindaca Giannì siamo molto compatti e uniti. Gli interessi dei nostri territori ci vedono uniti, senza distinzioni di confine".

"Il collegio di vigilanza ha fatto emergere un dato politico e amministrativo chiaro: i Comuni di Castelfiorentino e Empoli lavorano insieme all'obiettivo della 429bis e insieme chiedono l'ultimazione delle ultime opere connesse al lotto IV - afferma la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì -. Per quanto attiene le barriere fonoassorbenti sul territorio castellano, la richiesta serve a tutelare i cittadini le cui abitazioni insistono sul tracciato della strada da rumori e ingombro visivo dell' infrastruttura.

Un ultimo elemento necessario a ritenere conclusa l'azione commissariale sui lotti conclusi. Grande soddisfazione invece per la prosecuzione dei lavori di sicurezza idraulica sui territori di Castelfiorentino e Gambassi: opere fondamentali per la sicurezza di cittadini e imprese e, soprattutto, coerenti con il progetto di "Scudo Idraulico" che stiamo portando avanti come Amministrazione insieme alla Protezione civile dell'Unione dei Comuni. Rimane alta l'attenzione delle nostre amministrazioni sulla conclusione del lotto III, un'opera fondamentale per tutto l'Empolese Valdelsa che chiuderà definitivamente la ferita del grave gap infrastrutturale del nostro territorio".

Il segretario PD Jacopo Mazzantini ha così commentato: «La richiesta dei Sindaci di Empoli e Castelfiorentino nel collegio di vigilanza per le opere accessorie della 429bis è una richiesta di tutto l’Empolese Valdelsa, che dimostra l’unità delle nostre amministrazioni e la volontà di lavorare insieme per portare sul territorio le risorse necessario al completamento degli interventi. È un tassello importante di una strategia che vede tutto il partito impegnato per il prosieguo di quegli investimenti in grado di cucire e collegare le varie parti del circondario e della Toscana centrale, dalla 429bis fino alla nuova 436 su cui continuiamo a tenere alta l’attenzione».

A Mazzantini fa eco Marco Pierini, responsabile infrastrutture del Pd Empolese Valdelsa: «Lo sviluppo infrastrutturale dell’Empolese Valdelsa è in cima alle priorità delle nostre amministrazioni e come partito siamo convintamente al loro fianco nella richiesta per le opere accessorie della 429bis. Sappiamo bene che dagli investimenti in infrastrutture passa la crescita del nostro territorio e la sua vivibilità, e sappiamo anche che questi temi non si fermano ai confini dei singoli comuni: è anche per questo che sosteniamo con forza l’approccio dei sindaci di Empoli e Castelfiorentino per richiedere che le opere accessorie siano finanziate e realizzate. Insieme, perché solo così si dà forza alla posizione dei nostri territori».