"4 Hotel" in chiaro su Tv8 domenica 21 febbraio

Bruno Barbieri è alla ricerca dei migliori hotel della Versilia tra l'Hotel residence Esplanade, Hotel Villa La Bianca, Hotel Bijou e Corte Rodeschi relais

Prende il via la terza stagione di "4 Hotel" con le nuove sfide tra albergatori d'Italia supervisionate da Bruno Barbieri. Domenica 21 febbraio alle 21.30 su TV8 andrà in onda per la prima volta in chiaro. Bruno Barbieri è alla ricerca dei migliori hotel della Versilia tra l'Hotel residence Esplanade, Hotel Villa La Bianca, Hotel Bijou e Corte Rodeschi relais. Un lungo viaggio tra le strutture che rappresentano il biglietto da visita del nostro turismo nel mondo."Grazie a Barbieri, la Versilia torna protagonista di un importante appuntamento televisivo nazionale che appassiona milioni di persone" - dice Francesco Becciani, amministratore dell'hotel Esplanade di Viareggio. "Si tratta di una vetrina promozionale, una grande opportunità che ci viene data per valorizzare le bellezze del territorio versiliese". La sfida tra gli albergatori d’Italia sarà giudicata ancora una volta da Bruno Barbieri, chef, ristoratore e conduttore televisivo, tra i personaggi più amati del momento. L’esperto di hôtellerie, quest’anno viaggerà tra Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. Le puntate che vedremo sono state registrate prima dell’emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown. Nella prima puntata dedicata alla Versilia sono in gara quattro hotel tra i quali l'Esplanade di Viareggio. Una sfida avvincente tra due strutture sul mare - Viareggio e Forte dei Marmi - e due nell'entroterra di Camaiore.Gli alberghi si contenderanno il titolo sfidandosi sui prezzi, qualità e servizi offerti. Colleghi e avversari, guidati da Bruno Barbieri, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel, lo chef in prima persona andrà a testare stile, pulizia e l’ospitalità di ciascun albergatore. Per ognuno è previsto un voto da 0 a 10 su quattro categorie: location, camera, servizi, prezzo.Bruno Barbieri con i suoi voti può confermare o ribaltare il risultato determinato dai giudizi dei quattro protagonisti della puntata.Il vincitore si aggiudicherà il titolo di miglior albergo della località turistica prescelta, in questo caso della Versilia, e riceverà un contributo economico da reinvestire nella propria attività.Oltre all’Esplanade con Francesco Becciani, vedremo in gara Villa La Bianca a Lombrici di Camaiore, con Massimo Grossi. Il Bijou di Forte dei Marmi con il titolare Giovanni Caprino, e il relais Corte Rodeschi di Nocchi di Camaiore, rappresentato da Letizia d’Errigo.