385.000 di euro per ristrutturare la curva Fiesole

Intervento di manutenzione allo Stadio Franchi

(DIRE) Firenze, 31 mag. - "In attesa di realizzare il nuovo stadio, abbiamo stanziato un finanziamento di 385.000 euro per ristrutturare tutta la curva Fiesole dello Stadio Franchi". Lo spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella nella consueta newsletter settimanale. "Seguire la Fiorentina- continua- e' una passione, per questo abbiamo pensato ai tifosi piu' assidui e legati alla nostra squadra, ma che ogni volta devono sopportare disagi collegati alla funzionalita' di una struttura piena di storia ma che ha bisogno di continua manutenzione". (Dig/ Dire)