29° Telefisco del Sole 24 Ore: il convegno annuale dedicato alle novità fiscali

Una sede anche a Firenze, giovedì 30 gennaio, a partire dalle 9.15 e fino alle 17.30. In apertura interverrà anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, assieme al vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Aldo Polito e al Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Massimo Miani

Dalle regole sulle ritenute per i contratti di appalto alla fattura elettronica e l'invio telematico degli scontrini, dalle novità per l’Iva del 2020 alla stretta sulle misure per la lotta all'evasione, dal regime forfettario alle modifiche al reddito d’impresa. Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della 29^ edizione di Telefisco, l’evento annuale gratuito organizzato dal Sole 24 Ore per approfondire le novità fiscali dell’anno in programma giovedì 30 gennaio.

Verranno presentate 14 relazioni di altrettanti autori del Sole 24 Ore, a cui si aggiungerà un talk show iniziale nel corso del quale interverranno, tra gli altri, Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Aldo Polito e il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Massimo Miani.

L’evento verrà trasmesso da oltre 170 sedi su tutto il territorio nazionale accreditate per trasmettere via satellite l'evento in collegamento da Milano; a queste si aggiungono tutti i punti di ascolto organizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza: numeri che confermano "Telefisco del Sole 24 Ore" come il più importante convegno fiscale dell'anno, capace di raccogliere decine di migliaia di professionisti in tutta Italia.

L’appuntamento è stato inserito nel programma di formazione professionale continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dà diritto a otto crediti formativi, anche seguendo l’evento online, visionando la diretta per almeno 5 ore. Crediti formativi sono previsti anche per i consulenti del lavoro: per informazioni contattare gli ordini provinciali. È stata inoltre avanzata richiesta di accredito per la formazione professionale continua anche per gli avvocati e i notai.

Gli iscritti a Telefisco 2020 avranno a disposizione il nuovo Norme e Tributi Plus fisco gratuitamente fino al 29 febbraio e riceveranno la consueta dispensa digitale con le relazioni degli Esperti.

Sul sito di Telefisco è possibile verificare le sedi attivate, iscriversi all’evento o acquistare la versione in streaming, inviare i quesiti al Forum e consultare il programma completo della giornata.