25 Aprile: storie di donne, memoria e pace

Qual è il senso di celebrare la memoria storica nel 2026? In un’epoca dominata dall’accelerazione digitale e dalla progressiva scomparsa degli ultimi testimoni diretti, l’81° anniversario della Liberazione rischia di scivolare nell'astrazione. Eppure, il 25 aprile non è mai stato una data immobile. È, al contrario, un organismo vivo che respira attraverso i territori, trasformando i ricordi locali in risposte a sfide globali. In questo scenario, la memoria smette di essere un esercizio di retorica e diventa "fisicità": un chilometro di stoffa su una montagna, una tesi di laurea rimasta nell'ombra per cinquant'anni, o il cammino di giovani che scelsero di combattere per la libertà altrui. Le quattro storie che seguono dimostrano che la Resistenza non è un capitolo chiuso, ma una grammatica necessaria per leggere il nostro presente.

Camminare oggi sui sentieri della Calvana non significa solo percorrere un itinerario escursionistico, ma attraversare una cicatrice della storia. A Calenzano, la memoria ha scelto di riprendersi lo spazio fisico con un gesto dal forte impatto visivo: dopo 23 anni di assenza, una bandiera della pace lunga un chilometro torna a distendersi sui crinali. Non si tratta di una celebrazione isolata, ma di un’azione corale sostenuta dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Regione Toscana, che culmina a Valibona, luogo sacro della Resistenza.

Quest'anno, il vessillo arcobaleno accoglie accanto a sé un simbolo tragico: un sudario bianco con i nomi di migliaia di bambini uccisi a Gaza, legando la memoria del 1945 ai conflitti che oggi straziano il Medio Oriente, dalla Palestina al Libano.

Lunghezza della bandiera: 1.000 metri di tessuto arcobaleno.

1.000 metri di tessuto arcobaleno. Enti coinvolti: Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Barberino di Mugello, Cantagallo, Vaglia, Vaiano e Vernio .

. Custodi del vessillo: Il circolo "I Risorti" de La Querce (Prato).

“Purtroppo cambiano gli scenari, ma non cambia l’orrore delle guerre che stanno devastando il mondo. In uno scacchiere internazionale che sembra aver perso ogni regola di solidarietà e di diplomazia, le nostre comunità si ritrovano per chiedere la pace, per chiedere il dialogo” spiega Giuseppe Carovani, Sindaco di Calenzano

Questa iniziativa trasforma la montagna in un monito vivente. La "fisicità" della bandiera suggerisce che la pace non può essere solo un desiderio espresso sui social media, ma richiede uno sforzo collettivo, un coordinamento di comunità diverse che decidono di "srotolare" insieme una visione del mondo fondata sul dialogo.

A Empoli, un’operazione di "archeologia culturale" ha riportato alla luce un documento straordinario. Si tratta della tesi di laurea di Angelina Fulvia Di Santo Corti, discussa nel 1972 e rimasta per oltre mezzo secolo in un cassetto prima di essere pubblicata grazie al Centro Aiuto Donna Lilith. Non è solo un lavoro accademico, ma una "tesi partigiana" che analizza il ruolo dell'U.D.I. (Unione Donne Italiane) nell’educazione degli adulti.

Il testo è un ponte tra generazioni: racconta come le donne del dopoguerra abbiano trasformato la protesta in organizzazione, utilizzando l'istruzione come grimaldello per scardinare il patriarcato. La riscoperta di questo lavoro oggi non è un caso. Il legame con il Centro Lilith — realtà in prima linea contro la violenza di genere — proietta le riflessioni del 1972 direttamente nel 2026. L'analisi di Fulvia Di Santo Corti ci ricorda che l'unione tra "emozione e azione concreta" è la base di ogni conquista sociale. Per il femminismo contemporaneo, questa tesi è la prova che la crescita personale passa inevitabilmente attraverso l'impegno collettivo: non esiste emancipazione individuale che non sia, prima di tutto, politica.

Esiste un concetto profondo che spesso dimentichiamo: la libertà non è un privilegio da custodire egoisticamente, ma un bene che impone responsabilità. È quanto dimostrarono i 58 giovani volontari di San Gimignano nell'aprile del 1945. Mentre la loro città era già libera, questi ragazzi scelsero di non deporre le armi. Risalirono l'Italia, inquadrati nel Gruppo di Combattimento Cremona sotto l'8^ Armata Inglese, per partecipare alla sanguinosa Battaglia del Senio.

Il loro obiettivo era liberare Alfonsine, un territorio lontano e sconosciuto. Quell'atto di "italiani che liberano altri italiani" definisce l'essenza stessa della cittadinanza. Come sottolineato dal sindaco Andrea Marrucci, quel viaggio fu dettato da un dovere morale che superava i confini del proprio comune. Oggi, a 81 anni di distanza, la cittadinanza onoraria che lega San Gimignano ad Alfonsine non è solo un atto formale, ma il simbolo di una solidarietà nazionale che nacque dal sangue e dal sacrificio di chi, pur essendo già salvo, scelse di rischiare tutto per la libertà degli altri.

Al Teatro Niccolini di San Casciano, la riflessione sulla Liberazione assume la profondità di una lezione magistrale grazie a Michela Ponzani. Storica, docente a Tor Vergata e volto noto della divulgazione televisiva (Rai e La7), Ponzani — recentemente insignita del titolo di Ufficiale al merito dal Presidente Mattarella — propone una visione della Resistenza che non guarda solo al passato, ma funge da scudo contro i "controcolpi autoritari".

La tesi di Ponzani è dirompente: la gioventù del 2026 non è affatto apatica. I giovani sono già cittadini del mondo, portatori di sogni che la politica tradizionale spesso ignora. Per ricucire questo strappo, la storica evoca una definizione dirompente di una delle madri della Repubblica:

La bandiera di un chilometro sulla Calvana ci parla di pace fisica e diplomazia; la tesi di Empoli ci ricorda il potere dell'organizzazione femminile; i volontari di San Gimignano ci insegnano il dovere della solidarietà; la lezione di Ponzani ci invita alla "fantasia" politica. Insieme, queste vicende ci dicono che la Liberazione è un cantiere sempre aperto. Nel 2026, mentre i testimoni diretti ci lasciano, la responsabilità di mantenere vivi questi valori ricade interamente sulle nostre spalle.