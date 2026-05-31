2026: Hormuz sta affondando i risparmi

A maggio 2026, l'economia italiana si è bruscamente risvegliata con un dato che frantuma ogni ottimismo di facciata: l'inflazione annuale è balzata al +3,2%, accelerando sensibilmente rispetto al +2,7% del mese precedente. Questo brusco rialzo, confermato dalle stime preliminari dell'Istat, mette ufficialmente fine alla "narrazione ottimistica" dell'Esecutivo, che per mesi ha descritto un Paese in crescita con i prezzi sotto stretto controllo.

La realtà, purtroppo, è ben diversa. La stabilità economica è stata scossa da eventi geopolitici geograficamente lontani, ma con impatti immediati e brutali nelle case degli italiani. È giunto il momento di chiederci: quanto di questa crisi è davvero imprevedibile e quanto, invece, è il risultato di una gestione politica che ha preferito l'autoelogio alla prevenzione?

Il motore principale di questa fiammata inflazionistica si trova a migliaia di chilometri di distanza: lo Stretto di Hormuz. Attraverso questo snodo vitale transita circa il 20% del commercio mondiale di petrolio, e il conflitto nell'area ha innescato un aumento dei costi energetici che sta ora mangiando il carrello della spesa degli italiani.

Tuttavia, c'è un dettaglio tecnico che dovrebbe allarmare ogni consumatore: l'effetto ritardo. Sebbene il "carrello della spesa" abbia reagito per primo, molti settori non hanno ancora scaricato l'intero peso degli aumenti sui listini finali. Stiamo vivendo una trasmissione progressiva: man mano che le scorte acquistate ai vecchi prezzi si esauriscono, i nuovi costi di trasporto e produzione iniziano a colpire settori precedentemente protetti. In altre parole, non abbiamo ancora visto il picco.

"Il carrello della spesa ha reagito per primo, con una crescita che si è stabilizzata a +2,3%; gli altri beni e servizi hanno impiegato più tempo, per l'esaurirsi delle scorte acquistate ai vecchi prezzi e per la trasmissione indiretta sui settori non energetici." affermano dall'ADUC.

Nonostante la gravità della situazione, il panorama politico italiano sembra affetto da un vizio comune e cronico: la tendenza a restringere il mercato invece di liberare la concorrenza. Si assiste oggi a una singolare quanto pericolosa convergenza tra Governo e Confindustria. Entrambi hanno recentemente auspicato la sospensione del Patto di Stabilità europeo — ipotesi già categoricamente respinta da Bruxelles — chiedendo un rafforzamento del ruolo dello Stato nell'economia.

"Il denominatore comune tra maggioranza e opposizione è la tendenza a comprimere il mercato e ostacolare la concorrenza. Una strada che non fa gli interessi né dei consumatori né delle imprese. A pagarne il prezzo sono esclusivamente i consumatori" dichiara Vincenzo Donvito Maxia, Presidente ADUC.

Per capire quanto la situazione sia critica, basta osservare Firenze, un vero e proprio "canarino nella miniera" dell'economia nazionale. Sebbene l'inflazione generale nel capoluogo sia del 2,5%, il diavolo si nasconde nei dettagli dei rincari specifici che colpiscono i budget familiari:

Carburante: +12,5%

+12,5% Luce: +6,5% (dato di aprile su base annua)

+6,5% (dato di aprile su base annua) Affitti: +4,5%

+4,5% Gas: +2,2%

+2,2% Alimentari: +2%

Il dato sugli affitti e sul carburante è particolarmente allarmante perché segnala un'erosione della ricchezza che va ben oltre la media statistica. Se guardiamo al lungo periodo, il quadro diventa drammatico: tra il 2021 e il 2025, il costo della vita a Firenze è salito complessivamente del 17%. In soli cinque anni, i residenti hanno visto svanire quasi un quinto del proprio potere d'acquisto, una perdita di benessere che le politiche attuali non sembrano in grado di arrestare.

L'Italia si trova a un bivio. Mentre l'inflazione nell'area euro ad aprile 2026 si è attestata al +3%, la nostra accelerazione al +3,2% evidenzia un divario che mette seriamente in dubbio l'efficacia della strategia nazionale. Proteggere un mercato ristretto e inefficiente significa condannare il consumatore a prezzi strutturalmente più alti.

In un contesto dove lo Stato cerca di espandere il proprio ruolo a scapito della concorrenza, la domanda per il prossimo futuro è inevitabile: come potrà sopravvivere il potere d'acquisto delle famiglie nel 2027 se la politica continuerà a considerare la libertà economica come un nemico da abbattere piuttosto che come lo strumento principale per calmierare i prezzi?