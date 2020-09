150° della Breccia di Porta Pia, porte tricolori a Firenze: le foto

Martedì 22 e mercoledì 23 settembre, a Palazzo Vecchio, un convegno nel salone dei Cinquecento e la presentazione di un libro in sala Firenze Capitale

Proseguono le iniziative per ricordare i 150 anni dalla Breccia di Porta Pia. Dopo l’illuminazione delle porte storiche di Firenze col tricolore, a cura si Silfi Spa martedì 22 settembre, alle 17, nel salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio il convegno “Firenze Roma, la lunga strada verso la Capitale”. Dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale di Firenze ci saranno gli interventi di Fabio Bertini, già docente di storia contemporanea presso la Facoltà “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze, su “La questione romana tra Firenze capitale e l’Europa prima di Porta Pia”, di Antonino Zarcone, presidente del Military Historical Center - Toscana, su “L’esercito italiano a Porta Pia per proteggere il Papa”, di Fulvio Conti, presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze su “20 settembre 1870: una data e un simbolo nella storia d’Italia”, di Bruna Bocchini Camaiani, docente di Storia del cristianesimo e delle chiese dell’Università degli Studi di Firenze su “1870. Un tornante nella storia della Chiesa”, di Leonardo Scatarzi, già docente di educazione artistica - Military Historical Center su “La breccia di Porta Pia nella pittura. Gli artisti dell’800 e le lotte per la libertà”. Durante la manifestazione sarà proiettato un brano tratto dal film La presa di Roma (1905) di Filoteo Albertini.

Mercoledì 23 settembre, alle 17,30 presso la Sala Firenze Capitale in Palazzo Vecchio, presentazione del libro “La Breccia di Roma” di Claudio Fracassi – Mursia editore, a cura del circolo di cultura politica Fratelli Rosselli, del Comitato Fiorentino per il Rinascimento e della Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini.