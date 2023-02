150 anni del Carnevale di Viareggio: storia, curiosità ed eventi

Firenze – Ha preso ufficialmente il via la 150ª edizione del Carnevale della cittadina toscana, famoso per i suoi giganti di cartapesta. Sfileranno sui Viali a Mare per cinque volte, fino al 25 febbraio. Scopriamo insieme il programma dettagliato, dove mangiare e dove dormire in occasione di un appuntamento ormai noto in tutto il mondo.

La storia del Carnevale di Viareggio dal 1873 al 1923 ed oggi nel volume “Travolgente frenesia” di Giampiero Petrucci e Claudia Menichini. La presentazione si tiene martedì 7 febbraio alle 15 nella sala Fanfani a palazzo del Pegaso (via Cavour 4).

Nel libro si parla della simbiosi, che dura da oltre 150 anni, tra Viareggio e il suo Carnevale. Nelle pagine si ripercorre la storia viareggina dal 1873 al 1923, nei primi 50 anni di vita ufficiale del Carnevale, attraverso innumerevoli notizie, avvenimenti e personaggi di ogni genere, con un salto in avanti sui giorni nostri. Dalla cronaca locale si passa alla storia mondiale, dall’arte si spazia alla musica, dalla medicina allo sport, dalla religione alla politica, dalla guerra al fascismo, dal cinema fino alla letteratura.

All’iniziativa intervengono, oltre agli autori, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il vicepresidente Marco Casucci e il consigliere Massimiliano Baldini.