110° anniversario dalla sua nascita di Reagan

Scipioni e Cappelletti (Lega nel Cdx) lo ricordano

"Oggi ricorre il 110° anniversario della nascita di Ronald Reagan, l'uomo che riuscì a vincere la guerra fredda imponendo i valori della democrazia occidentale contro le dittature comuniste che avevano diviso l'Europa con un muro liberticida, simbolo materiale del carattere oppressivo alla base della natura del Comunismo": per i consiglieri metropolitani leghisti Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti "oggi ricordiamo il leader del mondo libero ed il difensore dei valori liberali e cristiani della cultura occidentale" ricordano Scipioni e Cappelletti (Lega nel Cdx)- Ronald Reagan "è un'ispirazione per ogni conservatore liberale e per ogni essere umano che ambisca alla difesa dei valori della democrazia e della libertà in tutto il mondo; ma anche per ogni patriota che ritiene fondamentale la tutela dei valori alla base della propria società".