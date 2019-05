CO.LORE#03 a Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Firenze

Il 10 maggio un progetto di musica, performance e arti visive realizzato dalle donne

Torna a Fabbricato Viaggiatori per il numero #03, il progetto realizzato unicamente da donne: CO.LORE. Al terzo appuntamento, 10 Maggio 2019, tocca le tonalità dell’elettronica, dell’allestimento creativo e della grafica. Ospiti della serata 3 donne molto diverse, per età, vita ed esperienze, ma accomunate dall’amore per la consolle e dal fatto di essere donne. Krisme aka Cristina Tinacci, Denise Luzzi, giovanissima dj e resident del tube del Tenax dai 16, e Miss Wallace, ospite a Firenze dalla provincia di Verona. Location: Fabbricato Viaggiatori e il suo salotto sul binario, dalle 20.30 ingresso libero.

Co.Lore è un progetto di donne che nasce a Firenze e che si dedica a musica, arte e performance. Co.Lore è Collettivo Loredana, un collettivo aperto e libero, che si ispira nel nome alla regina del rock italiano, da sempre simbolo di trasgressione e potenza espressiva, potenza e voglia di fondere in un unico contenitore passione, talento e opportunità.

È un progetto di donne che provengono da mondi diversi, con pensieri diversi, opinioni contrastanti, che discutono e sperano di sostenersi l’una per l’altra. Per questo si impegna a creare eventi e network che puntino direttamente alla collaborazione.