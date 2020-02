1-1 col Milan, Commisso esalta il cuore dei viola

ph courtesy Violachannel

Pulgar nel finale su rigore raddrizza la partita quando i viola erano in 10 contro 11. Il presidente dall'America: "Questa squadra è come mister Iachini, non molla mai"

La Fiorentina pareggia 1-1 con il Milan una partita che sembrava già persa, sotto di una rete e con un uomo in meno. Ma un rigore per fallo su Cutrone e realizzato da Pulgar ha rimesso le cose a posto per i viola.

Dall'America, il presidente Rocco Commisso ha commentato così: "Partita molto complicata, abbiamo fatto fatica ma alla fine con tutta la determinazione e l'orgoglio siamo riusciti a conquistare un punto importantissimo! Questa squadra è come il Mister Iachini, non molla mai: anche in inferiorità numerica abbiamo creato le nostre occasioni. Ora cerchiamo di ricaricare le batterie e pensiamo all'Udinese. Forza ragazzi!”.

