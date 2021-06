Zona Bianca, Toscana fanalino di coda con altre 7 regioni?

La Zona Bianca, quella con ampia libertà di movimento e assenza di coprifuoco, secondo quanto trapela da Roma dovrebbe arrivare in Toscana da lunedì 21 giugno: una sorta di beffa, perché proprio da quel giorno il coprifuoco dovrebbe essere abolito a prescindere dai dati dell'incidenza che oggi, per la cronaca, nella nostra regione è 32,83. Si passa in Zona Bianca - lo ricordiamo - dopo tre settimane consecutive con incidenza (cioè casi settimanali ogni 100mila abitanti) inferiore a 50.

Con la Toscana dal 21 giugno dovrebbero passare in Zona Bianca le ultime rimaste - a parte la Valle d'Aosta, forse per questa regione il passaggio sarà dal 28 giugno - cioè Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Si tratta quindi delle 8 regioni con il passaggio più ritardato nella "fascia di merito".

Ultime 8 rimaste perché dal 7 giugno cioè lunedì prossimo la Zona Bianca scatterà per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto mentre altri ci sono già dal 31 maggio: Friuli, Molise e Sardegna.

Ci sono poi le regioni che dovrebbero passare in Zona Bianca dal 14 giugno cioè una settimana prima della Toscana: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia.

Vedremo nei prossimi giorni se queste previsioni saranno azzeccate o se magari dal Governo arriverà qualche sorpresa positiva per la Toscana.