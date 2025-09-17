Wonderful! Ecco chi ha vinto

Sono state annunciate le quattro artiste e l’artista vincitori della seconda edizione del WONDERFUL! Art Research Program – Maria Manetti and Jan Shrem Foundation, promosso dal Museo Novecento di Firenze con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino, Scandicci e Vinci.

Dalle oltre 140 candidature pervenute da tutta Italia, dopo un’attenta revisione dei portfolio da parte del direttore Sergio Risaliti e dal team del Museo Novecento composto da Stefania Rispoli, Eva Francioli e Francesca Neri, con il supporto dell’artista Francesca Banchelli, si è arrivati alla rosa finale dei vincitori:

Mara Callegaro

Beatrice Celli

Agnese Galiotto

Aronne Pleuteri

Virginia Russolo

Le quattro artiste e l’artista che inizieranno il loro periodo di residenza nel complesso da poco ristrutturato delle Ex-Leopoldine vivranno un’opportunità unica per chi opera nel campo delle arti visive e performative, interagendo con i comuni partner di questa edizione del bando, scelti in base alle peculiarità culturali e produttive dei rispettivi territori: Scandicci per il legame tra arte e moda, Montelupo Fiorentino per la ceramica, Empoli per il vetro, Vinci per la scienza e Castelfiorentino per la performatività.Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i vincitori avranno inoltre la possibilità di risiedere per un mese presso una sede estera della rete degli Istituti Italiani di Cultura.Con questo programma il Museo Novecento e i partner istituzionali confermano il loro impegno nel sostenere le nuove generazioni di artiste e artisti, favorendo un dialogo aperto tra territorio, comunità e ricerca artistica internazionale.

In collaboration with "Maria Manetti and Jan Shrem Foundation"