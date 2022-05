Webinar: ‘Proliferazione e pubblicità targettizata on line’

Firenze – Un’approfondita analisi giuridica, dal punto di vista della disciplina in materia di protezione dei dati personali, dei sistemi di pubblicità on line interamente automatizzati e basati su profilazione degli utenti. Questo il tema affrontato nel volume “Profilazione e pubblicità targettizzata online. Real-Time Bidding e behavioural advertising” di Guido D’Ippolito.

L'opera è diretta ad esaminare la normativa che regolamenta la pubblicità personalizzata (o «targettizzata»), ossia l'invio di un messaggio pubblicitario o proposta commerciale ritagliata su misura dell'utente destinatario, del quale ne rispecchierà i gusti e le preferenze al fine di essere di suo interesse e catturarne l'attenzione

Il libro viene presentato lunedì 16 maggio alle 17 alla biblioteca della Toscana “Pietro Leopoldo” a palazzo Cerretani (piazza dell’Unità 1), in occasione del terzo appuntamento, in modalità online, della quarta edizione del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca 2022, una serie di incontri per offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza sull’uso della rete.

Il webinar si potrà seguire dalla pagina Facebook del Consiglio regionale e dal canale YouTube della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo.A portare i saluti il presidente del Consiglio regionale. Intervengono, oltre all’autore l’avvocato Marco Scialdone e la professoressa Fernanda Faini.