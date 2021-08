Walter Veltroni al Caffè de La Versiliana

Marina di Pietrasanta (LU)- Sarà Walter Veltroni l'atteso ospite del Caffè de La Versiliana in programma sabato 7 agosto alle 18.30. Sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana, Walter Veltroni già vice presidente del Consiglio, ex leader del Partito Democratico, oggi editorialista del «Corriere della Sera» e della «Gazzetta dello Sport», scrittore, regista e saggista, presenterà il suo ultimo libro “Il caso Moro e la Prima Repubblica” edito da Solferino intervistato per l'occasione dal Direttore del Tirreno Stefano Tamburini.

Veltroni dal palco del Caffè de La Versiliana riavvolgerà il filo della memoria nazionale per spiegare quando e perché è finita la Prima Repubblica, attraverso eventi e ricordi vissuti da se stesso e dai protagonisti dell’epoca contenuti nel suo libro. Un intero, travagliato, capitolo della nostra storia a partire dal rapimento e dall’uccisione di Aldo Moro, che mette fine al disegno politico più ambizioso del secondo dopoguerra, un’alleanza tra la Dc di Zaccagnini e il Pci di Berlinguer, e apre una crisi che forse non si è mai chiusa. Attraverso gli anni del terrorismo e della strategia della tensione, degli attentati e dei Servizi segreti, delle sfide elettorali e delle mancate riforme; da Andreotti a Craxi, da Leone a Cossiga, dal rischio di un colpo di Stato alla scoperta dell’organizzazione segreta Gladio, dalla P2 a Tangentopoli e oltre.

Ma l'occasione dell'incontro al Caffè de La Versiliana con Walter Veltroni sarà anche l'occasione per avere un suo sguardo sulla situazione politica di oggi e sui grandi temi d'attualità.

Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta” e saranno in onda anche su Noi Tv, T V Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.