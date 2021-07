Premio Boccaccio e unlibrotiralaltro.it, al via la collaborazione

Cultura, passione, amore per i libri e nuove connessioni social nel nome di Messer Boccaccio. Cresce la rete dei sostenitori delle attività dell’Associazione Giovanni Boccaccio, che l’11 settembre 2021 festeggerà il quarantesimo anniversario del “Premio Boccaccio”, tra i riconoscimenti più autorevoli e prestigiosi del nostro panorama culturale, quest’anno assegnato a Claudio Piersanti (Letteratura), a Alessandra Sardoni (Giornalismo) e a Francesca Mannocchi (Etica della Comunicazione).

E’ di questi giorni l’intesa per una una proficua collaborazione con la community di appassionati lettori del gruppo fb Unlibrotiralaltroovveroilpassaparoladeilibri, che gestisce il sito internet omonimo, dove hanno visibilità i migliori contenuti provenienti dalle reti sociali, in stretta e recente sinergia anche con il sito www.novitainlibreria.it,specializzato nella promozione e divulgazione di autori ed editori emergenti, indipendenti o comunque non legati ai circuiti della grande distribuzione.

“Ci accingiamo a festeggiare questo importante traguardo di vita del Premio e delle sue attività culturali collaterali con tante importanti novità, che determineranno un salto di qualità nella già prestigiosa storia del Boccaccio - commenta Simona Dei, presidente dell’Associazione Giovanni Boccaccio -. Ne sono testimoni i nomi illustri dei premiati del nostro albo d’oro, i componenti autorevoli della giuria prima presieduta da Sergio Zavoli e adesso da Walter Veltroni, le molteplici iniziative di altissimo livello che siamo riusciti a organizzare in quarant’anni grazie alla stretta collaborazione con l’Ente nazionale Giovanni Boccaccio e le istituzioni pubbliche e private, che hanno contribuito a costruire insieme a noi una pagina straordinaria di amore per l’arte e per i padri della nostra letteratura, tra i più conosciuti e letti nel mondo come Boccaccio e Dante, di cui quest’anno ricorrono anche i 700 anni dalla nascita.

La collaborazione con lo staff di www.unlibrotiralaltro.it è un segnale molto positivo di resilienza, di voglia di guardare al futuro con speranza e ottimismo, nonostante la pandemia e le difficoltà con cui ciascuno di noi ha dovuto misurarsi. Siamo ben lieti di avere incontrato sul nostro cammino così tante persone che amano leggere, conoscere, confrontarsi e mettere al servizio degli altri le proprie esperienze di profondi lettori”.

“L’amore per la lettura e le connessioni con altre realtà di appassionati come noi sono alla base della nostra attività social, che non è più limitata a fb - spiega Claudio Cantini, socio fondatore di unlibrotiralaltro -. Da qualche anno, infatti, la nostra attività prosegue sulla pagina omonima e su Twitter, Instagram, Pinterest e Youtube, ma anche nell’ambito della promozione di iniziative, dedicate al mondo dei libri come presentazioni, eventi editoriali, interviste e articoli speciali ad autori, editori e librai, oltre alla pubblicazione a cadenza periodica di seguitissime rubriche dedicate alle novità in libreria, agli incontri con gli autori e una rassegna sui libri più letti e discussi.

Il sito ha raggiunto e superato il milione di visite. Il nostro sito pubblica recensioni e approfondimenti su pubblicazioni altrimenti meno visibili al grande pubblico promuovendo, di fatto, una ben più ampia possibilità di scelta per il lettore curioso o più esigente, perché ancora oggi Un libro tira l'altro rimane un punto di riferimento. Il 10 luglio scorso ha compiuto otto anni, durante i quali si è trasformato da piccola community dedicata agli scambi di consigli tra lettori in una realtà digitale che raccoglie quasi duecentomila iscritti, con una media di oltre un centinaio di post pubblicati ogni giorno, che spaziano dalle recensioni alle segnalazioni di nuove uscite fino ai sondaggi sull'essere un lettore oggi, includendo i nuovi strumenti per la lettura digitale e le immancabili discussioni sui premi letterari.

Nel gruppo è tassativamente vietato fare pubblicità alle proprie pubblicazioni, ma è incoraggiato il confronto sulle esperienze di lettura di ogni partecipante”.

Associazione Culturale Giovanni Boccaccio

E’ nata nel 1982 nel nome dell’illustre narratore, che ha vissuto nel borgo medioevale di Certaldo Alta.

Il suo ideatore e primo sostenitore, Paolo Renieri, coinvolse un gruppo di amici al fine di organizzare il “Premio Letterario Boccaccio” da assegnare a uno scrittore italiano, narratore o saggista, con particolare merito nel campo letterario per le opere prodotte.

Negli anni il Premio,che l’11 settembre festeggia il suo quarantesimo anniversario, si è arricchito con la sezione degli scrittori internazionali e con il riconoscimento alla carriera giornalistica, divenendo una triade di alto valore culturale, riconosciuta da una giuria di critici, letterari e giornalisti, presieduta dal senatore Sergio Zavoli e da giugno 2021 da Walter Veltroni.

L’Associazione, inoltre, ha lo scopo istituzionale di favorire la lettura e la cultura del libro coordinandosi con le istituzioni scolastiche, insieme alla rete delle biblioteche attive sul territorio, sempre in piena collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali. Da otto anni, infatti, promuove e organizza il concorso letterario “Boccaccio Giovani”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado (al terzo e al quarto anno scolastico) con il coinvolgimento degli istituti di appartenenza di tutto il territorio italiano, a partire dalla regione Toscana. Il concorso è promosso in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, dei Comuni di Certaldo e di Firenze e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Per approfondire è possibile consultare il sito internet dedicato.

Il Passaparola dei libri

E’ un progetto, che risale al 2013, con la nascita di Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri, storico gruppo Facebook nato con l’intento di creare un “luogo” dove i lettori potessero incontrarsi, sebbene virtualmente, e scambiarsi opinioni e recensioni, secondo il motto “più siamo più libri conosceremo”, senza le imposizioni commerciali legate alla promozione ufficiale di case editrici e catene di vendita.

Negli anni, con l'aumentare delle iscrizioni, il gruppo si è evoluto in progetti diversi, divenendo un frequentato sito internet gestito da Claudio Cantini e Valentina Leoni, allargando l'utenza delle reti sociali grazie alla pagina Facebook e al canale Youtube e divenendo un punto di riferimento per l'editoria indipendente e gli scrittori emergenti grazie alla collaborazione al sito novitainlibreria.it, con il quale è attivo un proficuo scambio di contenuti e idee.

L'attività legata alla raccolta di recensioni e alla gestione di dibattiti letterari ha portato Il passaparola dei libri a suscitare l'attenzione del mondo del web e dell'informazione tradizionale e il progetto è stato citato spesso in articoli e approfondimenti.

Oggi, dopo otto anni, Il passaparola dei libri è più che mai la casa di chi ama i libri e vuole parlarne “dalla parte del lettore”.