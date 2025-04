Confcommercio e le nuove sfide della transizione digitale

Mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 14:30, le porte del Grand Hotel Baglioni di Firenze si apriranno agli imprenditori del turismo toscano per una tappa fondamentale del roadshow nazionale di EDI Confcommercio – Ecosistema Digitale per l’Innovazione e Assintel, organizzata in collaborazione con Confcommercio Toscana.

Un appuntamento gratuito pensato per fornire strumenti, spunti concreti e visioni strategiche a chi opera nel settore e vuole affrontare le nuove sfide della transizione digitale: dall’intelligenza artificiale alla gestione della privacy, fino alle più evolute strategie di marketing.

Un pomeriggio per ispirarsi e fare rete

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell'assessore regionale alle infrastrutture digitali della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, del vicepresidente di Assintel Luca Sala e del direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

Seguirà l’intervento di Andrea Ardizzone, segretario Generale Assintel, che offrirà una panoramica sullo stato di digitalizzazione delle imprese toscane, grazie ai dati aggiornati dell’Assintel Report.

Uno sguardo sui nuovi scenari del turismo sarà affidato a Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, esperto di innovazione e tecnologie applicate al settore.

Dal dire al fare: i servizi per innovare concretamente

Al centro della seconda parte dell’evento ci sarà l’operatività sul territorio: i partecipanti scopriranno le attività e le opportunità offerte dagli SPIN – Sportelli Innovazione presenti in Toscana, con il panel “Dal dire al fare: il percorso di EDI Confcommercio e i suoi SPIN”.Ne parleranno Nicola Bianchi, responsabile Servizi, Progetti e Partnership di EDI; Liala Basagni, responsabile SPIN Arezzo, e Benedetta Vezzosi, Brand & People Director del Grand Hotel Baglioni.

Le tecnologie al fianco delle imprese: case history e soluzioni

A completare il programma, alcune testimonianze aziendali e casi pratici con le soluzioni offerte da grandi realtà del mondo tech e finanziario: AWS (Amazon Web Services), Grenke Italia, InfoCert, Intesa Sanpaolo e TIM.

Networking e confronto

La giornata si concluderà con un aperitivo di networking alle ore 16:45, pensato per favorire l’incontro e il confronto diretto tra imprenditori, relatori ed esperti.

A moderare i lavori sarà Serena Bianchini, Responsabile Comunicazione di EDI Confcommercio.

Un’opportunità concreta per crescere

"L’innovazione tecnologica pone sfide complesse, che spesso spaventano le piccole imprese, portandole a rifiutarla o ad adottarla in modo inefficace - sottolinea Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana - Eppure, strumenti come l’intelligenza artificiale o il digitale possono rappresentare un’opportunità straordinaria per migliorare la gestione quotidiana, la competitività e la relazione con i clienti. EDI Confcommercio è nata proprio per rendere accessibile ciò che sembra complicato, accompagnando le imprese passo dopo passo nella transizione digitale. L’evento del 7 maggio è un’occasione concreta per approfondire queste tematiche e scoprire servizi utili, semplici e gratuiti pensati su misura per le realtà del nostro territorio".

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati.

È possibile iscriversi compilando il form online disponibile a questo link:https://eu.jotform.com/build/250794515247361

Per altre informazioni, le imprese interessate possono rivolgersi agli Sportelli Spin attivi presso la sede Confcommercio del proprio territorio.