Voragine Lungarno Diaz, la Regione interviene "in somma urgenza"

Lungarno Diaz (ph Antonio Patruno)

Accolta ufficialmente la richiesta del Comune di Firenze. L'assessore Fratoni: "La Regione non fa mancare il proprio supporto in situazioni di forte disagio e potenziale pericolo per il cittadini. Situazione complessa". Causa riconducibile alla piena dell'Arno del 17 novembre

FIRENZE – La Regione Toscana interverrà in somma urgenza su Lungarno Diaz, a Firenze. In seguito alla segnalazione del Comune di Firenze e al sopralluogo effettuato sulla voragine probabilmente riconducibile agli effetti della piena dell'Arno di domenica 17 novembre, la Regione sta valutando con il Comune di Firenze gli ultimi aspetti tecnici per avviare immediatamente le attività di somma urgenza.

La prima parte dei lavori consisterà nel realizzare uno scavo in corrispondenza della voragine per definire con più precisione la causa del fenomeno e individuare gli interventi prioritari così da garantire la sicurezza delle persone e dei beni. L'attività della Regione sarà supportata da un tavolo congiunto con il Comune e con tutti gli enti interessati.

"Ancora una volta - ha detto l'assessore regionale alla difesa del suolo Federica Fratoni – la Regione non fa mancare il proprio supporto in situazioni di forte disagio e potenziale pericolo per il cittadini. I tecnici regionali mi terranno costantemente informata sull'evolversi dell'intervento per essere certi che in tempi brevi si arrivi alla risoluzione di una situazione complessa".