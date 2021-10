Protezione civile, volontari in piazza a Firenze

Ieri protezione civile e associazioni di volontariato sono tornate in piazza, in tutta Italia, per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche per fronteggiarli. Anche Firenze è stata tra le città protagoniste della campagna nazionale 'Io non rischio' nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico.

Al centro commerciale San Donato, dalle 10 alle 17, sono stati allestiti gazebi informativi su come affrontare le emergenze naturali che interessano l'Italia, da quelle sismiche, appunto, a quelle relative alle alluvioni. Erano presenti l'assessore alla protezione civile Elisabetta Meucci, gli operatori della protezione civile del Comune ed i volontari le associazioni di volontariato Agepro Toscana,CISOM Croce di malta, Cerchio Blu, Humanitas Firenze, Fratellanza Militare di Firenze, Lares, Sipbc, Psicologi per i popoli.