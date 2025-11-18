Volley, Savino Del Bene anticipa una partita del ritorno!

Il girone di andata della Serie A1 2025-2026 è (quasi) finito, ma prima della fine delle partite della prima parte di stagione, la Savino Del Bene Volley giocherà domani, mercoledì 19 novembre, il primo turno del girone di ritorno.

Per il 14esimo turno di Serie A1 la Savino Del Bene Volley infatti giocherà in anticipo la sfida contro la Wash4green Monviso Volley. Il turno inizialmente previsto per il week end del 14 dicembre, vede la formazione di coach Gaspari chiamata ad anticipare la sfida per via della prossima partecipazione al Mondiale per Club.

La partita si giocherà alle 20.30 al Pala BigMat di Firenze, con la Savino Del Bene Volley che, reduce dalla sconfitta 3-1 incassata domenica in casa di Conegliano, cercherà di rialzarsi e di tornare alla vittoria, contro una Wash4green Monviso Volley che ha bisogno di punti per risollevarsi dal terzultimo posto in classifica.

EX E PRECEDENTI Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia della Wash4green Monviso Volley. Allo stesso modo nella formazione piemontese non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.Quello di mercoledì sarà il nono confronto in campionato tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che si è imposta in otto occasioni su otto. L'ultima sfida tra le due squadre risale al 6 ottobre 2025, quando in occasione della prima giornata del campionato 2025-2026, la Savino Del Bene Volley conquistò un successo per 3-1 tra le mura del PalaBus Company di Villafranca Piemonte, guidata da una Antropova da 30 punti ed eletta MVP al termine del match.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Ci troviamo di fronte a un avversario che abbiamo già incontrato questa stagione, la affrontiamo in una situazione anomala dovuta al mondiale per club. Veniamo da una partita molto impegnativa con Conegliano e dobbiamo ripartire subito. Questa gara sarà valida per il girone di ritorno della stagione, ma è molto importante ripartire bene in casa, anche perché da adesso in avanti, fino al Mondiale per Club, giocheremo ogni tre giorni, quindi sarà importante approcciare la gara subito bene, sapendo che Monviso forse non sta affrontando un andamento costante, però ha delle giocatrici con mezzi fisici notevoli come Malual, la stessa Davyskiba e una D'Odorico in crescita, oltre a tre centrali molto importanti. Quindi per noi sarà fondamentale spostare Battistoni e Bridi dal centro rete e mettere organizzazione muro difesa per limitarli il più possibile.”

LE AVVERSARIE La Wash4green Monviso Volley è attualmente al dodicesimo posto nella classifica di Serie A1, avendo raccolto 4 vittorie e 7 sconfitte per un totale 10 punti.Reduce da una sconfitta 3-0 incassata tra le mura amiche per mano del Volley Bergamo, e più in generale da due vittorie nelle ultime cinque gare disputate, questo mercoledì la Monviso di coach Marchiaro scenderà in campo con il sestetto formato da Batistoni al palleggio, Malual come opposto, Davyskiba e D'Odorico in banda, Dodson e Sylves come centrali e Moro nel ruolo di libero.

IN TV La partita tra Savino Del Bene Volley e Wash4green Monviso Volley sarà visibile in diretta su Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire di uno sconto pari al 10% su tutti i pacchetti VBTV.