Volley, Mondiale per club: le partite di Scandicci

La squadra sudamericana, solo pochi mesi fa, ha disputato la finale del Campeonato Sudamericano de Clubes, venendo sconfitta dal Praia Clube, ma ottenendo comunque il secondo posto continentale che le è valso la prima qualificazione al Mondiale per Club nella storia del club.In patria sta vivendo una stagione straordinaria: è prima e imbattuta, con otto vittorie in otto partite e un impressionante bilancio di 24 set vinti e soltanto 2 persi.