Volley, Mondiale per club: le partite di Scandicci

La Savino Del Bene Volley si prepara a vivere un momento storico: dal 9 al 14 dicembre 2025, a San Paolo (Brasile), la formazione toscana farà il suo esordio nel FIVB Volleyball Women’s Club World Championship, il Mondiale per Club femminile.Una qualificazione conquistata grazie allo straordinario percorso in CEV Champions League 2025, concluso con un brillante secondo posto.
FORMULA DEL TORNEO
Il Mondiale riunirà otto squadre, suddivise in due gironi da quattro. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate, mentre le terze e quarte verranno eliminate. Le vincenti delle semifinali si affronteranno nella finale per l’oro, mentre le sconfitte si contenderanno il bronzo.
COMPOSIZIONE DEI GIRONI
Girone A
- Savino Del Bene Scandicci (ITA)
- Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)Formazione brasiliana dal palmarès di altissimo profilo. Oltre ad aver vinto il Mondiale per Club nel 2012, Osasco è stata campione sudamericano per quattro anni consecutivi tra il 2009 e il 2012.Arriva alla competizione dopo aver conquistato l’ultima Superliga Série A 2024-2025 e la Supercopa Brasileira de Voleibol, vinta lo scorso 19 ottobre con un netto 3-0 sul Sesi Bauru.In campionato è attualmente terza con 19 punti (sei vittorie e tre sconfitte), con un recente periodo complicato segnato da tre ko consecutivi.
- Club Alianza Lima (PER)Campione dell'ultima Liga Peruana de Vóley Femenino.
La squadra sudamericana, solo pochi mesi fa, ha disputato la finale del Campeonato Sudamericano de Clubes, venendo sconfitta dal Praia Clube, ma ottenendo comunque il secondo posto continentale che le è valso la prima qualificazione al Mondiale per Club nella storia del club.In patria sta vivendo una stagione straordinaria: è prima e imbattuta, con otto vittorie in otto partite e un impressionante bilancio di 24 set vinti e soltanto 2 persi.
- Zhetysu VC (KAZ)Una delle realtà più titolate del Kazakhstan, capace di conquistare il campionato nazionale per nove volte.
Nell’ultima stagione ha centrato una storica doppietta: oltre al titolo kazako, Zhetysu ha vinto per la prima volta la AVC Women’s Volleyball Champions League, battendo in finale le vietnamite del VTV Bình Điền Long An con un 3-1.In campionato sta dominando con autorità: ha vinto tutte le 14 partite giocate e guida la classifica con 40 punti, frutto di 42 set vinti e solo 6 persi.
Girone B
- Prosecco Doc Imoco Conegliano (ITA)Campionesse in carica della CEV Champions League e del Mondiale
- Dentil Praia Clube (BRA)Attuali campionesse sudamericane
- Zamalek Sporting Club (EGY)Dominatore del continente africano, ha conquistato le ultime tre edizioni della Women's African Clubs Championship e vincitore anche della Coppa d’Egitto nell’ultima stagione
- Orlando Valkyries (USA)Formazione statunitense campione della Major League Volleyball 2025, subentrata in corsa nella lista di squadre qualificate al Mondiale: sostituisce le vietnamite del VTV Bình Điền Long An, che si erano qualificate come vice campionesse asiatiche, ma successivamente hanno deciso di rinunciare alla partecipazione iridata.
CALENDARIO DELLE GARE DELLA SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Martedì 9 dicembre
- Zhetysu VC – Savino Del Bene Scandicci (ore 21.00 CET)
Giovedì 11 dicembre
- Osasco São Cristóvão Saúde – Savino Del Bene Scandicci (ore 00.30 CET)
- Savino Del Bene Scandicci – Club Alianza Lima (ore 21.00 CET)
CALENDARIO SEMIFINALI E FINALI
Sabato 13 dicembre
- 1ª A – 2ª B (ore 17.00 CET)
- 1ª B – 2ª A (ore 20.30 CET)
Domenica 14 dicembre
- Finale 3º posto (ore 17.00 CET)
- Finale 1º posto (ore 20.30 CET)
IN TVLe partite del Campionato mondiale per club FIVB 2025 saranno visibili in diretta su DAZN e su Volleyball World TV. Su quest’ultima piattaforma, al momento della registrazione, è possibile inserire il codice SCANDICCI10 per ottenere uno sconto del 10% su tutti i pacchetti VBTV.