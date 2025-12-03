Delta V in concerto a Firenze

DELTA V - Regole a Milano

30 anni di carriera da celebrare con un nuovo album e un nuovo tour. Protagonisti di un raffinato pop intriso di elettronica, sensibilità cantautorali e divagazioni rock, i Delta V saranno in concerto venerdì 5 dicembre alla Casa del Popolo di Grassina. Con loro porteranno “In fatti ostili”, ultimo disco uscito a sei anni di distanza da “Heimat”, album che ha cambiato in maniera decisiva la visione e il modo di fare musica della band di Carlo Bertotti, Flavio Ferri e Marti.

Uno spettacolo intenso e immersivo, in cui suoni, immagini e nuove visioni si fonderanno in una narrazione contemporanea e potente. I biglietti (posto unico 23 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana.

Il tema centrale di questo nuovo lavoro, già preannunciato dal suo titolo e dal singolo apripista “Nazisti dell’Illinois”, è il senso di ostilità che rappresenta un sentimento ormai diffuso e condiviso della società di oggi, sintomo di un grande cambiamento dei tempi rispetto agli anni in cui il progetto Delta V ha visto la luce. La paura del diverso ha oggi sostituito la fiducia, generando a tutti i livelli chiusura e diffidenza.

«Come individui non abbiamo un approccio nostalgico o passatista e i riferimenti al passato sono citazioni che riguardano la nostra formazione – dichiarano i Delta V – tuttavia il senso di mancata appartenenza che proviamo è sintomatico. La musica ha un ruolo sociale, e nel momento in cui si decide di attraversare la vita delle persone raccontandole nelle loro complessità quotidiane arriva ad assumere anche una dimensione politica. Questa è un’epoca di contrapposizioni, di bipolarismi, di negazioni e noi non sentiamo particolarmente vicina nessuna compagine, nessun braccio della bilancia».

Prodotto da Paolo Gozzetti e Roberto Vernetti, primo storico produttore della band, “In fatti ostili” si compone di undici canzoni composte e prodotte dai Delta V negli ultimi cinque anni.

La formazione allinea Carlo Bertotti al synth e al basso, Flavio Ferri alla chitarra e al synth, Marti alla voce, Nicola Manzan alla chitarra e al violino, Simone Filippi alla batteria. “In Fatti Ostili Tour” è organizzato dall’agenzia Beautiful Days di Fabio Stucchi, local promoter LNDF.Ad aprire la serata sarà il cantautore Mao, che presenterà in anteprima assoluta alcuni brani dal suo prossimo album.

Carlo Bertotti e Flavio Ferri si conoscono al liceo linguistico, negli anni ’80. Da allora iniziano a collaborare su diversi progetti musicali dando infine vita ai Delta V, che proprio quest’anno festeggiano i 30 anni di vita; è infatti nel 1995 che firmano il primo contratto discografico. Debuttano nel 1998 con l’album “Spazio”, che ottiene grande successo e vince il Premio Ciampi come "Miglior debutto discografico". L’album contiene un singolo, “Se telefonando”, che porta i Delta V in "heavy rotation" radiofonica, rendendoli la colonna sonora "alternative" dell'estate.

Segue l’album “Psychobeat” (1999), che vede l’arrivo della nuova cantante Lu Heredia al posto di Francesca Touré, trainato dal singolo “Un’estate fa” che registra più di venti settimane di permanenza nelle classifiche di vendita e di airplay. Due anni dopo ecco l’album “Monaco 74” (2001), con un ulteriore cambiamento nella formazione; Georgeanne “Gi” Kalweit è la nuova voce del gruppo e “Un’estate fa” il singolo che li riporta in alto in classifica.

Nel 2004 la band pubblica un nuovo album di studio, “Le cose cambiano”, anticipato dalla cover di Lucio Battisti “Prendila così”. L’anno successivo esce “Collection”, un’antologia che raccoglie anche tutti i videoclip del gruppo, a testimonianza dell’importanza che i Delta V hanno sempre dato al racconto per immagini delle proprie canzoni. Il 2006 è l’anno di un nuovo album, “Pioggia Rosso Acciaio”, al quale fa seguito un nuovo tour, finito il quale, dal 2008, il gruppo si prende un lungo periodo di pausa.

Dopo dieci anni, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, i Delta V tornano a lavorare insieme per la realizzazione di un mini-documentario sulla guerra civile e la resistenza intitolato “Gli Ultimi” diretto dal regista Lorenzo D’Orazio. firmandone la colonna sonora. Nei mesi successivi viene pubblicato “L’inverno e le nuvole”, un inedito che segna l’inizio di una nuova fase discografica e che vede l’ingresso in formazione di Marti, la nuova cantante.

Dopo l’uscita della canzone “San Babila Ore 20”, i Delta V tornano nel 2019 con l’album “Heimat”, acclamato dalla critica. Il disco segna l’inizio di una nuova stagione con un impianto differente rispetto ai primi lavori: l’esigenza diventa il racconto della contemporaneità e un approccio meno marcato alla musicalità radiofonica che aveva caratterizzato i primi lavori del gruppo. Il tour successivo all’uscita dell’album viene interrotto a causa dello scoppio della pandemia Covid 19.

Alla fine del 2024 i Delta V rientrano in studio dopo un lungo periodo dedicato alla produzione di nuovo materiale: scrivere canzoni diventa sempre più un’opportunità di raccontare storie, evocare immagini e descrivere il quotidiano. I nuovi pezzi vengono prodotti da Roberto Vernetti e Paolo Gozzetti che tra gli altri hanno collaborato con Patty Pravo, Elisa, Malika Ayane, Casino Royale, Pacifico, Human League.

Il 17 ottobre 2025 esce “In fatti ostili” (Universal Music Italia), un nuovo album di inediti, anticipato a maggio dello stesso anno dal singolo “Nazisti dell’Illinois”.