Volley Donne, Savino Del Bene Scandicci vince ancora

Ph Anatrini

La Savino Del Bene Volley vince 3-1 nello scontro diretto contro la Igor Gorgonzola Novara e conquista così il terzo posto in classifica in solitaria.

Battuta Novara che, fino alla sfida con la Savino Del Bene Volley, aveva perso solamente contro Conegliano e Milano.

La formazione piemontese, orfana di Chirichella e Akimova, si è dovuta arrendere per la terza volta in stagione, battuta dalla squadra di coach Barbolini al termine di una sfida durata due ore e cinque minuti.

Dopo aver vinto velocemente il primo set, dominato 25-11, la Savino Del Bene Volley ha dovuto faticare molto di più per conquistare la seconda frazione, terminata dopo 33 minuti e una serrata battaglia ai vantaggi (28-26).

Sotto per 2-0 nel conto dei set la Igor Gorgonzola Novara ha tenuto aperta la sfida imponendosi nella terza frazione, vinta 21-25 con un allungo finale.

La sfida si è conclusa nel quarto set, con la Savino Del Bene Volley che ha risposto a Novara con un 25-21 che ha consegnato una vittoria da tre punti alle ragazze di Barbolini.

Beatrice Parrocchiale è stata eletta MVP della sfida al termine di una prova eccezionale, raccontata anche da ottime percentuali in ricezione (76% di positiva e 52% di perfetta). La top scorer dell'incontro è stata invece Ekaterina Antropova con 28 punti a referto, mentre una buona prestazione la offerta una Zhu Ting da 19 punti.

Nono successo in campionato e decima vittoria consecutiva tra Serie A1 e Champions League per la Savino Del Bene Volley, che salita a quota 27 punti in classifica si gode la terza piazza e si prepara al prossimo incontro di campionato.

Sabato 16 dicembre le ragazze di Barbolini saranno ospiti della rivelazione della Serie A1 2023-2024, quel Roma Volley Club che, da neo promosso in Serie A1, si trova attualmente al settimo posto in classifica, in piena lotta per conquistare un posto nei quarti di Coppa Italia.

La cronaca

Coach Barbolini risponde con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Zhu Ting in banda, con Nwakalor e Carol da centrali. Beatrice Parrocchiale il libero.

La Igor Gorgonzola Novarascende in campo con il 6+1 composto da Bosioal palleggio, Durulcome opposto, Bonifacio e Danesida centrali, con Bosetti e Szakmary in banda e Fersinocome libero.

1° Set

Assolo della Savino Del Bene Volley in apertura di primo set: Antropova, Carol e Zhu Ting segnano in rapida successione e portano il punteggio sul 4-0. Coach Bernardi ricorre al primo time out quando il risultato tocca il 6-2, ma al rientro in campo la Savino Del Bene Volley allunga ancora e con due punti consecutivi di Zhu Ting va avanti sul 10-3. Nuovo time out per Novara, ma la Savino Del Bene Volley arriva fino al +10 (14-4). La Igor cerca di recuperare e con due muri di Bonifacio accorcia fino al 17-9, ma la squadra di Barbolini non lascia spazio alla rimonta avversaria e con un ace di Herbots si porta avanti per 22-9. La Savino Del Bene Volley si aggiudica il set poco dopo: il 25-11 arriva su di un errore al servizio di Kapralova.

2° Set

La Igor Gorgonzola cerca un buona partenza sin dai primi scambi del secondo set e si porta avanti 0-2 con un attacco vincente di Szakmary. La Savino Del Bene Volley acciuffa il pari sul 4-4 e poi torna al comando con l'attacco vincente di Antropova (5-4). L'attacco con quale Zhu Ting realizza il 6-4 porta al primo time out nel set per coach Bernardi. Novara pareggia i conti con le sue centrali, Danesi e Bonifacio infatti fissano il 6-6, poi la formazione piemontese torna avanti sul 6-7. Il pareggio sul 7-7 arriva con un attacco di seconda da parte di Ognjenovic, ma la sfida in questa fase di incontro è equilibrata e le due squadre si rispondono colpo su colpo.

Antropova prova a rompere l'equilibrio con tre punti consecutivi, di cui l'ultimo segnato su ace (15-13). Il vantaggio della squadra di Barbolini arriva a tre lunghezze grazie ad un attacco vincente di un'Alberti entrata nel corso della seconda frazione (18-15). Dopo un muro di Zhu Ting (21-18), coach Bernardi ricorre al secondo time out a sua disposizione e al rientro in campo la sua squadra si porta sul -1 grazie ad un attacco di Szakmary e un muro di Bosetti (21-20). Coach Barbolini risponde al parziale in favore di Novara con time out, ma la rimonta delle piemontesi non si arresta: Bosetti pareggia sul 21-21, Danesi “mette la freccia” e realizza il 21-22.

Zhu Ting riesce a firmare il 22-22, ma Bosetti spinge nuovamente avanti la Igor (22-23). Il pareggio della Savino Del Bene Volley arriva grazie ad un errore avversario, ma Di Iulio, entrata per il servizio, fallisce la battuta e Novara ritorna avanti sul 23-24. Barbolini chiama “tempo” e Antropova dopo la pausa firma il 24-24, ma Novara si conquista un set point segnando il 24-25 con Buijs. Si va ai vantaggi e a spuntarla è la Savino Del Bene Volley che si porta sul 27-26 con Antropova e poi trova il 28-26 per effetto di un errore di Danesi.

3° Set

L'avvio più equilibrato arriva nella terza frazione dove, nonostante Novara tocchi il +2 in apertura, la sfida rimane sempre punto a punto. Il primo vantaggio della Savino Del Bene Volley (dopo l'1-0 iniziale prodotto a muro da Carol) è merito di un ace di Zhu Ting, che mette a terra il 6-5. Szakmary, con due punti consecutivi, consente a Novara di tornare al comando sull'8-9, poco dopo comunque Antropova realizza il 10-9 e riporta in vantaggio la Savino Del Bene Volley. La Igor di coach Bernardi si spinge sul +2 e, con il risultato di 13-15, Barbolini opta per chiamare un time out.

La Savino Del Bene Volley cerca più volte di tornare in parità, ma la squadra di Barbolini in più occasioni si ferma ad un punto di distanza dalle avversarie. Nel finale di set Novara porta a tre le lunghezze di vantaggio (18-21) e Barbolini spende un nuovo time out. Antropova realizza il 19-21 e Bernardi risponde con un nuovo time out. Il tecnico di Novara chiama una “pausa” anche poco dopo, con il punteggio sul 21-22, e la sua squadra si aggiudica il set per 21-25 con due attacchi decisivi messi a segno da Bosetti.

4° Set

Novara avanti sul 2-4 con un attacco vincente di Danesi, ma la Savino Del Bene Volley produce un parziale di quattro punti consecutivi e con un attacco di Zhu Ting si issa sul 6-4. Time out per coach Bernardi e reazione di Novara, che accorcia sul 6-5 con un attacco di seconda di Bosio e poi trova anche il pari sul 6-6. Ognjenovic e Antropova riportano la Savino Del Bene Volley sul +2, mentre un primo tempo di Carol vale per l'11-8. Antropova realizza il muro del 13-9 e coach Bernardi spende un nuovo time out, ma al rientro in campo Parrocchiale si esibisce in due difese incredibili e consente a Zhu Ting di realizzare il 14-9. Il gap in favore della Savino Del Bene Volley rimane importante, toccando anche il +6 (17-11). Novara comunque non si arrende e torna sul -3, obbligando Barbolini ha usare un nuovo time out (19-16). Al rientro in campo la Savino Del Bene Volley amministra il vantaggio e con Britt Herbots mette a segno il 25-21 con cui si chiude la sfida.

Coach Barbolini post partita: “Bisogna fare i complimenti a Novara che ha giocato una bellissima partita. Fatta eccezione per il primo set, ci hanno messo in grandissima difficoltà. Abbiamo vinto il secondo set ai vantaggi e nel quarto siamo arrivati punto a punto. Dobbiamo essere contentissimi, perché dobbiamo capire che non sempre si può giocare benissimo. Loro hanno giocato una partita molto buona, ma brave anche le mie ragazze, nei momenti importanti a stare un po' più tranquille. Perso il terzo set sembrava che stessimo perdendo di noi, per cui dobbiamo capire che c'è anche l'avversario, anche se magari non è 100% come formazione. Novara aveva perso solamente con le prime due della classifica e non aveva lasciato punti per strada, per cui dobbiamo essere contenti. Andiamo a +3 su di loro e ora continuiamo il nostro sprint fino alla fine del girone d'andata.”

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara: 3-1 (25-11, 28-26, 21-25, 25-21)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti 6, Herbots 8, Zhu Ting 19, Ruddins, Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 1, Washington n.e., Carol 8, Antropova 28, Diop n.e.. All.: Barbolini M.

Igor Gorgonzola Novara: Szakmary 16, Guidi n.e., Bosio 1, Bertolucci n.e., De Nardi (L2), Buijs 12, Fersino (L1), Bosetti 13, Chirichella n.e., Danesi 12, Bonifacio 7, Durul, Akimova, Kapralova 3. All.: Bernardi L.

Arbitri: Lot - Florian

Durata: 2h 5' (21', 33', 30', 29')

Attacco (Pt%): 43% - 36%

Ricezione Pos% (Prf%): 71% - 58% (38% - 37%)

Muri Vincenti: 13-9

Ace: 3-2

MVP: Parrocchiale

Spettatori: 1585