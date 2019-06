"Viva el Peru", a Firenze si celebra il Giorno della bandiera

Il 7 giugno alle Vie Nuove approfondimento della situazione nel Paese sudamericano, nel giorno in cui festeggia la ricorrenza della riconquistata libertà dalla Spagna. Dibattito, cena e danze

Venerdì 7 giugno, in occasione del Giorno della “Bandiera” Peruviana, che celebra l’anniversario della vittoria nella battaglia di Arica, che rappresentò la riconquista della libertà in quella che fu la lunga guerra contro la Spagna, l'Associazione culturale “Viva el Peru”, A.P.S. “Vie Nuove”, in collaborazione con “Centro Studi America Latina”, presentano uno speciale incontro di approfondimento (alle ore 19) sull’attuale situazione in Perù nel 2019, con José Luis Lavado che interverrà su tematiche quali Costituzione, Politica e Sviluppo.

All’incontro seguirà poi (ore 20.15 una cena italo-peruviana a cura di Alicia Paredes e Jacqueline Mora durante la quale sarà anche possibile assistere ad una serie di danze tradizionali peruviane in costumi tipici a cura dell’Ass.ne “Viva el Perú”. Durante la cena sarà possibile assaggiare alcuni tipicità gastronomiche del Perú, come la Yuca y Cancha, el Seco de carne a la Norteña, Picarones con Miel de Higo.





Info e Prenotazione 393.9190534 / 349.2852397 / 327.9316126 (Luís Cárdenas)



Riservato soci Arci-Uisp