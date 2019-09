Sicurezza stradale: Vista-red tra via Lorenzo Il Magnifico e via Poliziano

Attivo da oggi, è il punto dove perse la vita il giovane Matteo Ciappi nel settembre 2015

È stato attivato oggi il vista-red tra via Lorenzo Il Magnifico e via Poliziano. Si tratta dell’incrocio dove perse la vita Matteo Ciappi, il giovane dottore forestale travolto e ucciso a soli 27 anni nel settembre 2015 da un’auto che passò col rosso. “Ci eravamo presi l’impegno con i familiari di Matteo, che hanno dato vita a una fondazione intitolata al giovane e attiva sui temi della sicurezza stradale, di installare il vista-red in quell’incrocio dove accadde l’incidente fatale – commentano gli assessori Stefano Giorgetti e Federico Gianassi –. Adesso dopo il completamento dei lavori e il previsto pre-esercizio, il dispositivo di rilevazione di infrazioni semaforiche è entrato in funzione”.