La terrazza con vista su Firenze inaugura la stagione dell'hotel di Via de’ Cerretani

Alcuni fra i migliori hotel fiorentini aprono ogni sera i propri bar e le proprie terrazze per far gustare un aperitivo o un evento “ai piani alti” e lasciare gli ospiti a bocca aperta grazie alla impareggiabile vista sulla città. Il Vista Duomo Caffè nel cuore di Firenze, al 6° piano dell'Hotel Laurus al Duomo, con la sua bellissima terrazza panoramica sui “tetti” della città inaugura la nuova stagione “calda”.

Con l’inizio della bella stagione la terrazza del Vista Duomo Caffè, con vista mozzafiato sulla Cupola del Brunelleschi e sul Campanile di Giotto, è infatti l’ideale per rilassarsi dopo una giornata di lavoro o per un aperitivo con gli amici ma si presta anche all’organizzazione di eventi privati, cene con prodotti a KM zero della tradizione fiorentina, degustazioni di vini tipici del territorio, grazie alla vasta scelta di vini toscani, di birre artigianali fiorentine e cocktails di ogni genere. Punto di ritrovo anche per gli stessi fiorentini che amano apprezzare i prodotti locali, stuzzichini accompagnati da un buon vino da sorseggiare comodamente seduti sulla terrazza in un contesto tranquillo e romantico, il Vista Duomo Caffè propone un servizio attento e personale sempre disponibile e altamente professionale.

L’apertura della terrazza prevista immediatamente dopo Pasqua si protrarrà fino ad ottobre, per approfittare anche delle belle serate autunnali, con orario 18.00 / 23.00 tutti i giorni e anche in orari diversi su prenotazione per ospitare piccoli eventi come battesimi, comunioni, compleanni ecc.