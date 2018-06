Visite ai sotterranei della Fortezza da Basso: ecco come entrare gratis

Conosciuta como Polo fieristico e congressuale, il Forte di San Giovanni Battista apre le porte ai visitatori

La Fortezza da Basso è l'unica area fieristica italiana all’interno di un vero e proprio capolavoro architettonico rinascimentale.

Per la prima volta apre al pubblico il percorso interrato nei sotterranei della Fortezza, grazie alla collaborazione con MUSE Firenze e Città di Firenze sarà possibile accedere gratuitamente alle visite guidate, su prenotazione.



Quando? Il sabato, dal 7 luglio al 29 settembre, dalle ore 9.30 alle 11.30.

Per Informazioni e per effettuare le prenotazioni: info@muse.comune.fi.it oppure 055 - 2768224