Visitare l'appartamento di Ricasoli in Palazzo Vecchio? Si può

Una parte di Palazzo Vecchio meno conosciuta ai più ma ricca di storia e bellezze da scoprire. La vicesindaca Alessia Bettini ed il presidente del Consiglio comunale Luca Milani la aprono alla cittadinanza attraverso quattro appuntamenti, organizzati grazie al supporto dei volontari dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini. Il primo appuntamento si era svolto l’8 marzo, il secondo oggi, 12 aprile.

Sono in calendario ancora due appuntamenti, mercoledì 10 maggio e mercoledì 14 giugno, sempre dalle ore 15 alle ore 16.45. Saranno visitabili gli spazi in cui fu ricavato nel 1860 l’appartamento del barone Bettino Ricasoli Governatore della Toscana, dove adesso hanno sede anche gli uffici della vicesindaca, la sala Rossa, e poi le sale, denominate di Firenze Capitale, dove ora si trovano gli uffici del Consiglio comunale. E sono proprio la vicesindaca Bettini ed il presidente Milani a fare da padroni di casa con ingresso gratuito, previa prenotazione obbligatoria. Per confermare le prossime due visite si può telefonare al numero 055 286465 o inviare email all’indirizzo segreteria@amicideimusei.it