Viola, 1 punto a Udine con il Coronavirus convitato di pietra

La partita a porte chiuse finisce 0-0 e la Fiorentina raggiunge quota 30 (+ 5 sulla zona retrocessione) ma la classifica si è accorciata

La partita della Fiorentina in casa dell'Udinese, con il Coronavirus convitato di pietra, finisce 0-0 e i viola si portano in classifica a quota 30, + 5 sulla zona retrocessione. Risultato buono a metà perché intanto la classifica si è accorciata per le vittorie di Spal, Genoa e Samp.

Non è stato un match normale, non poteva esserlo. Si è giocato a porte chiuse e l'emergenza sanitaria, che in questo momento è molto più importante di un campionato di calcio, è stata chiaramente una presenza invisibile ma incombente. Martedì sarà presa una decisione sulla sospensione di questo torneo.

