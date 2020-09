Viola, subito 3 punti: Castrovilli punisce il Torino

ph Twitter Fiorentina

Rete nel finale del numero 10 viola, per alcune ore primato solitario in classifica della Fiorentina

Comincia dal Franchi il campionato 2020/2021. Purtroppo ancora senza pubblico sugli spalti. Subito 3 punti per la Fiorentina, contro il Torino.

Viola in campo con Ribery dal primo minuto e con tanto di fascia da Capitano, visto che Pezzella inizierà dalla panchina.

Dopo in primo tempo in cui si segnala un miracolo di Sirigu su colpo di testa di Kouame, nella ripresa la Fiorentina preme e tiene il controllo del gioco. Va in vantaggio con Biraghi a metà tempo, ma per il VAR è fuorigioco. Decisivo allora lo spunto di Chiesa che manda Castrovilli in rete all'81. Cutrone va vicino al raddoppio un Sirigu in serata dice di no. Alla fine brivido quando Belotti con l'unico tiro della ripresa del Toro batte Dragowski, ma è fuorigioco. Buona la prima per la truppa viola. Vittoria meritata al Franchi.

