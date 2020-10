Viola Park: come sarà

ph Acf Fiorentina

Ecco alcune slides del futuro centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli

Oggi in Comune a Bagno a Ripoli la presentazione del progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park.

L'architetto Marco Casamonti, ideatore del progetto, ha spiegato alcuni dettagli importanti: "Nel primo edificio staranno tutti gli impiegati di Fiorentina, poi avremo il media center a due passi dal parcheggio della tramvia-firenze.htm">tramvia e la villa-fattoria, la sede di rappresentanza del club. A seguire il padiglione per gli allenamento dei giocatori in palestra e al suo fianco alcuni campi. Nella stessa zona troveranno posto una sala conferenze e una piccola cappella in marmo bianco. Come impianti avremo una mini-arena da 1500 posti da una parte e il main stadium, quello principale, con circa 3000 seggette. Il nostro augurio è che il centro sportivo viola divenga un luogo di straordinario valore per l'interà comunità, sarà un'area davvero bellissima".

Ecco alcune slides per avere una idea di quello che sarà il centro sportivo viola.