Viola, due partite a Firenze per non sprofondare

Mercoledì alle 20,45 arriva il Sassuolo, sabato alle 15 sarà la volta del Verona. Squadra in ritiro, Commisso furibondo: vietato sbagliare ancora

Doppio appuntamento al Franchi per la Fiorentina. Questa settimana sono due le partite in programma per la squadra viola che scenderà in campo mercoledì alle 20.45 contro il Sassuolo e sabato alle 15 contro il Verona.

Si tratta di impegni particolarmente importanti data la situazione di classifica dei viola di Prandelli, quartultimi in classifica con appena 9 punti. La squadra in questi giorni è in ritiro e chissà quanto ci resterà. Il presidente Commisso è furibondo.

Per gli incontri, sempre a porte chiuse, su disposizione della Questura, saranno istituiti consueti provvedimenti di circolazione, seppur in orari diversi, che prevedono la chiusura con le barriere di sicurezza del perimetro dello stadio. Per la partita di mercoledì 16 dicembre i divieti inizieranno alle 15, per l’incontro di sabato invece alle 9. In dettaglio si tratta di divieti di sosta e transito in viale Fanti (nel tratto viale Mille e il numero civico 61 eccetto il controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), viale Nervi, viale Paoli (nel tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 all’altezza pista di pattinaggio e distributore escluso), viale Valcareggi (eccetto il controviale). Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; i veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra); per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi. E ancora da viale Calatafimi si dovrà svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterà sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Rimarrà libero l'accesso a piazza Berlinguer, piazzale Campioni del '56 e viale Paoli (tra viale Fanti e piazzale Campioni dei ‘56) che diventeranno strade senza sfondo con accesso/uscita da viale Fanti lato via Cialdini. Chiusura anche per via Carnesecchi (da viale Fanti a via San Gervasio) e il controviale di viale Fanti (tra via Carnesecchi e il numero civico 53).