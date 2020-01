Viola: Dragowski saracinesca, con il Genoa finisce 0-0

ph courtesy Violachannel

Il portiere polacco para un rigore e compie altri interventi prodigiosi. Commozione e striscioni per Narciso Parigi

Nella giornata dedicata a Narciso Parigi (per lui commozione e striscioni al Franchi), un Dragowski in giornata super ha parato tutto, perfino un rigore, impedendo al Genoa di segnare a Firenze contro una Fiorentina che ci ha provato fino in fondo ma ha rischiato più volte di capitolare. Troppe distrazioni in difesa oggi pomeriggio.

Il risultato di 0-0 tutto sommato è giusto e porta avanti la striscia positiva di mister Iachini. La Fiorentina raggiunge quota 25, a 10 punti dalle terzultime (Spal, Genoa e Brescia, tutte a 15) e a sei punti dall'Europa League in attesa delle altre partite che si giocheranno tra stasera e domani.

A seguire cronaca, tabellino e commenti