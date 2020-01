Viola: contro l'Inter in Coppa chance per Eysseric?

ph courtesy Violachannel

Domani sera a San Siro scelte quasi obbligate per Iachini. In porta Terracciano, Ceccherini sicuro di giocare (Pezzella è squalificato). Forse in campo il francese al posto di Castrovilli. In attacco Chiesa con Vlahovic che oggi compie 20 anni. Domani al Franchi Fiorentina-Milan Primavera Tim Cup

Domani sera la Fiorentina sarà impegnata in Coppa Italia contro l'Inter a San Siro (ore 20,45, arbitra Doveri di Roma, diretta sulla Rai). Beppe Iachini in conferenza stampa mattutina (ore 9 al Franchi) ha detto che in porta giocherà Terracciano e che Ceccherini sarà sicuro di giocare. Probabilmente al posto dell'infortunato Castrovilli ci sarà una chance per Valentin Eysseric. "Andiamo a giocarcela", ha tuonato il mister viola pur consapevole delle difficoltà contro la squadra di Antonio Conte.

In difesa, mancherà capitan Pezzella squalficato dopo il rosso rimediato contro l'Atalanta, mentre giocheranno certamente Caceres e Milenkovic che domenica contro la Juventus saranno indisponibili a loro volta per squalifica.

In attacco probabile turno di riposo per Cutrone e spazio dal primo minuto per la coppia Chiesa-Vlahovic. Proprio oggi il centravanti serbo compie 20 anni ma la sua maturità è già da giocatore esperto.

Domani mercoledì 29 gennaio l’Artemio Franchi ospiterà la partita Fiorentina-Milan per la Primavera Tim Cup. Il fischio l’inizio è previsto per le 14.30. Per quanto riguarda la circolazione, alle 11 scatteranno divieti di transito e sosta in viale Nervi.