Viola: contro il Monza la prima gara ufficiale dell'era Commisso

Coppa Italia: al Franchi (ore 18,15 diretta Raisport) arriva la squadra di Brocchi che milita in Lega Pro ma Montella non si fida: "C'è bisogno della miglior Fiorentina". I convocati sono 22

Da domani la Fiorentina fa sul serio, e anche se la squadra è incompleta è finito il tempo degli esperimenti. Alla stadio Franchi con inizio alle 18.15 i viola giocano in Coppa Italia contro il Monza, partita secca da dentro o fuori. La diretta televisiva su Raisport e le vacanze tuttora in corso per molti potranno forse tenere qualcuno lontano dallo stadio ma si prevede un buon colpo d'occhio. La prima partita ufficiale dell'era Commisso è di per sé un evento, anche se di fronte ai viola c'è una squadra di Lega Pro che comunque diffonde un deciso sapore di serie A sia per il proprietario (Silvio Berlusconi) che per l'amministratore delegato (Adriano Galliani, quante battaglie a Firenze con il suo Milan!) e l'allenatore, Christian Brocchi che ha militato e ben figurato nella Viola di Prandelli nella stagione 2005-2006 (35 presenze e tre reti), quella per inciso di Luca Toni capocannoniere.

La partita, che sarà diretta da Pasqua di Tivoli coadiuvato da Ranghetti di Chiari e Di Iorio di Verbania (quarto uomo Forneau di Roma) è valida per il terzo turno di Coppa Italia: nei due precedenti il Monza ha eliminato al Brianteo l’Alessandria per 2-0 e vinto in trasferta al Ciro Vigorito contro il Benevento di Inzaghi per 4-3.

La squadra brianzola gioca prevalentemente col 4-3-1-2- a rombo e può contare su calciatori esperti, che hanno giocato anche in serie A, come i difensori Bellusci e Sampirisi, il centrocampista Rigoni. Ha cambiato molti elementi durante questa estate per essere protagonista nel Girone A della Serie C. Ecco i 25 convocati di Brocchi: Lamanna, Anastasio, Galli, Fossati, Bellusci, Chiricò, Lora, Brighenti, D'Errico, Finotto, Sommariva, Marconi, Mosti, Palazzi, Scaglia, Iocolano, Armellino, Del Frate, Negro, Rigoni, Marchi, Franco, Sampirisi, Lepore, Gliozzi.

Vincenzo Montella nella conferenza pregara ha detto di non fidarsi del Monza e ha assicurato che chiederà alla sua squadra la massima concentrazione anche perché fisicamente i lombardi sono già quasi al massimo. "C'è bisogno della miglior Fiorentina contro il Monza", ha chiosato il mister che dati i suoi trascorsi milanisti saluterà Galliani e Brocchi con particolare piacere.

Questi i convocati viola: